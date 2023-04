El Teatre Principal diu adeu a Salvador Fité, l’home de teatre més estimat

“Tout irait mal, mais il y a le théâtre!”. L’estimat Salvador Fité i Borguñó (1931-2021) encara tenia un missatge guardat pels sabadellencs. “Tot aniria malament, però hi ha el teatre”.

El Teatre Principal va exhaurir entrades divendres al vespre per retre homenatge a la figura del sabadellenc, una de les més importants per explicar la història de les arts escèniques a la ciutat. “Un ciutadà generós i treballador que ens ha deixat una petja humana i cultural més que notable”, el presentava l’actriu Marta Tricuera, conductora de l’acte. Home de teatre, industrial, promotor cívic. Conegut per les seves aportacions com a director, però també crític, actor, organitzador, programador i impulsor de moltes iniciatives.

Va ser promotor i ànima de grups com Palestra, Doble Via, Teatre del Sol o la Joventut de la Faràndula, on, a més, va crear el Taller de Teatre. També va ser un dels iniciadors dels Festivals d’estiu, primer a la Casa Duran i després a La Salut als anys 70, i darrerament del Fresc Festival que es feia als Jardins de la caixa.

En l’acte d’homenatge van lloar la figura de l’admirat Fité la presidenta de la Joventut de la Faràndula, Anna Vidal; del Teatre del Sol, Pep Carpena; de Foc Ventura, Francesc Ventura; la directora de la Fundació Bosch i Cardellach, Glòria Dalmau; i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Com a entitats i institució organitzadores de l’acte, que va comptar amb l’impuls imprescindible d’amics i familiars.

Aquests últims, igual que col·laboradors que van compartir amb ell “l’entusiasme per la cultura teatral”, van aportar el seu testimoni glossant la figura de Fité, a través d’un reportatge en vídeo.

L’acte es complementarà amb una petita exposició del 3 al 20 d’abril al Casal Pere Quart; amb dues lectures dramatitzades de l’obra ‘Aquesta ciutat’, de Thorton Wilder, a l’espai FOC el 12 i 13 d’abril; i una taula rodona a l’entorn de la seva significació humana i cultural que tindrà lloc el dia 26 d’abril a l’auditori de Belles Arts.

Els organitzadors van expressar que han sol·licitat a l’Ajuntament que reservi un espai públic o un equipament cultural batejat amb el nom de Salvador Fité.

En el vídeo, hi van participar Sala Sanahuja, Fermi Vallbé, Salvador Peig, Francesc Ventura, Aris, Castellví, Cabanes, Fanny Bullo, Lluis Saus, Francesc Moraga, Manel Labrandero, Quirze Casablancas, Francesc Gil, Joan Torella, Remei Vilarrubies, Joan Macià i Ramon Ribalta, entre d’altres.

L’acte també va comptar amb lectures dramatitzada de Carles Cano i va insistir en com el va marcar Aquesta ciutat, de Thorton Wilder. Tant va ser així, que Tricuera va anunciar que l’acte acabaria, a manera de comiat, amb amb la darrera frase que deia en la seva actuació a l’obra: “Mare de Déu que és tard. Vagin a descansar, vostès també. Gràcies. I bona nit a tots”.

Però encara quedava un últim missatge, gravat en vídeo, un regal de Salvador Fité a tanta gent que el va estimar per recordar que tot va bé si els teatres continuen plens com divendres. “Tout irait mal, mais il y a le théâtre!”.