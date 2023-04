La Jove Cambra recupera els premis CYE

La Jove Cambra Internacional de Sabadell ha celebrat aquest dissabte l’entrega dels premis CYE (Creative Young Entrepreneur). L’acte s’ha celebrat al Centre Cívic de La Creu Alta i es pot dir que ha estat històric. És així per dos motius. El primer, perquè des del 2014 que no se celebraven aquests premis. El segon, perquè la ciutat no els organitzava des del 2009.

Premis CYE

L’objectiu dels premis és “ajudar i donar oportunitats als joves emprenedors amb idees creatives”, tal com ha explicat la presidenta de la JCI Catalunya, Georgina Matamoros. Està organitzat per la secció catalana de Jove Cambra Internacional (JCI) i consisteix a presentar una idea de negoci amb un vessant creatiu i alhora innovador en noves tecnologies. Enguany han participat les 7 joves cambres de Catalunya i cadascuna ha format als seus participants. D’aquestes s’han escollit 3 propostes finalistes, 2 de Barcelona i una de Tarragona- aquesta última no s’ha presentat a la cita.

Premi de 1000 €

A l’esdeveniment d’aquest dissabte els finalistes han presentat les seves propostes. El primer a fer-ho ha estat Adrià Serrano, amb un hub de sostenibilitat. L’altre candidat, Victor Pereira, un sobre educació. Finalment el guanyador ha estat Serrano. En saber-ho el jove ha sorprès a tothom. I és que ha decidit compartir el triomf amb Pereira. Una decisió que els portarà a combinar les seves propostes, repartir-se el premi de 1000 € i representar Catalunya als premis europeus que organitza la JCI enguany a Bucarest. Allà, en cas de ser els guanyadors, rebrien una mentoria i el guany de 5000 $. Si tot això passes, finalment, optarien al premi internacional valorat amb 10.000 $.

Retorn a Sabadell

La tria de Sabadell per acollir l’esdeveniment ha estat a proposta de la mateixa Cambra sabadellenca. “El 2009 els vam acollir i vam pensar que podia ser un impuls per a nosaltres”, ha explicat Albert Llorens, president de la Jove Cambra de Sabadell. Després de la gala s’ha celebrat un sopar de gala a l’Hotel Suís.

Per formar part de la Jove Cambra Internacional, però, calen uns requisits. Els membres han de tenir entre 18 i 40 anys i per optar als premis CYE s’ha de presentar un projecte a tres anys vista. La cerimònia d’aquest dissabte ha comptat amb la presència d’Alícia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic i per part de l’Ajuntament de Montse González, tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu.