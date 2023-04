Casar-se al Saló de Plens de l’Ajuntament de Sabadell serà gratuït

Les parelles que vulguin es podran casar gratuïtament al Saló de Plens de l’Ajuntament. La comissió encarregada d’elaborar el primer Reglament de Cerimònies Civils ja té el document enllestit i s’espera que s’aprovi al ple pròximament, encara sense data.

Actualment, casar-se al Saló de Plens té un cost de 300 euros, i només és gratuït fer-ho a la Sala de Govern. Que no tingui cost casar-se sigui quina sigui la sala escollida era una qüestió de justícia, segons el president de la comissió i alcaldable d’ERC-EUiA, Gabriel Fernàndez. Presentant el reglament ahir dilluns en roda de premsa, Fernàndez va assegurar que “no podia ser que a l’Ajuntament de Sabadell hi hagués casaments de primera i de segona”.

D’altra banda, a part de la gratuïtat, hi ha dues novetats més en el reglament: es podran celebrar actes de renovació de noces pels 25 o 50 anys de matrimonis i cerimònies de recordatoris de difunts.

La nova política de cerimònies civils sorgeix d’una moció d’ERC aprovada per la Junta de Portaveus el 2019 i treballada per la Comissió del Reglament de Cerimònies Civils, en què hi ha un representant de tots els partits polítics amb representació al ple de l’Ajuntament de Sabadell.

Qui celebra les cerimònies?

Des del 2019 està aprovada la moció d’ERC per impulsar aquest reglament, però la pandèmia la va aturar i posteriorment s’ha reprès. El reglament es va aprovar per quatre vots a favor i dos en contra. “L’únic punt de desacord per part de PSC i Junts és en un tema que és bastant menor per la gent”, assegura Fernàndez. És perquè el reglament suggereix com ha de ser l’ordre per assignar-li a un regidor que casi una persona o faci qualsevol cerimònia.

El president de la comissió apunta que “proposem un criteri molt més democràtic i republicà, que permeti que tothom -en funció de l’ordre d’entrada a l’Ajuntament com a regidor- pugui fer les cerimònies”. D’aquesta manera, si cap persona demana un altre regidor, “l’ordre que suggerim a alcaldia és que no capitalitzi això políticament sinó que obri el joc als 27 regidors del ple”.