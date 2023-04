Quatre Via Crucis recorreran Sabadell per Divendres Sant

Els carrers de Sabadell acolliran quatre Via Crucis per Divendres Sant: al Centre, la Creu Alta, Ca n’Oriac i, tres anys després, torna la tradicional processó de Can Puiggener. A la parròquia de Sant Vicenç de la Creu Alta, el Via Crucis s’iniciarà a les 9h per la Plaça de la Creu Alta. Pel que fa a la del Centre, la Germanor Interparroquial de Portants del Sant Crist de Sabadell sortirà de 9h a 11h des de la Puríssima Concepció per Via Massagué i s’aproparà al Racó del Campanar i la Rambla fins a l’Església de la Santíssima Trinitat.

D’altra banda, l’Hermandad Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta organitza a la Parròquia del Sagrat Cor de Ca n’Oriac una nova processó que recorrerà els carrers del barri passant per passeig de Sant Bernat, Bujaruelo, Font Canaletas, Les Garrigues, Arousa, Balaguer i tornarà de nou a les 20:30h a la Parròquia del Sagrat Cor.

El plat fort: la passió a Can Puiggener

Sabadell torna a viure la tradicional processó de Divendres Sant a Can Puiggener per recordar la passió i mort de Jesucrist. Feia tres anys que el barri no podia viure una de les cites anuals més importants pel veïnat: es tracta d’una de les tradicions més arrelades al barri i a la ciutat, que enguany fa 63 anys, i que aplega any rere any milers de persones vingudes de Sabadell i altres muincipis del Vallès per seguir la comitiva. A les 19 h s’inicia la processó des de la parròquia de Sant Roc i passarà pel carrer del Florit, de Gibraltar, Baixada de Can Puiggener i carrer del Puig de la Creu i de tornada a la parròquia de Can Puiggener. A les 23.30h tindrà lloc la darrera presentació de les imatges als assistents a la Parròquia de Sant Roc.

La processó de Can Puiggener cada any aplega cinc confraries, agrupades dins de la Hermandad de Setmana Santa Andalusa. Generalment, el recorregut dura més de quatre hores i culmina a la parròquia del barri. Durant el recorregut, es canten saetas i els cants espontanis.