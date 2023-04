Sabadell surt en defensa del català per una moció de Cs al ple

El ple ordinari del mes d’abril de l’Ajuntament de Sabadell, el penúltim del mandat, celebrat aquest dimarts, ha servit, entre altres coses, per refermar la defensa del català. Una preservació de l’idioma feta amb més o menys arguments per cadascuna de les formacions davant la moció presentada per Ciutadans (Cs). Els taronja han reclamat l’ús tant del català com del castellà en comunicacions institucionals i protegir els drets lingüístics de la ciutadania.

La regidora del partit Laura Casado ha destacat els valors del bilingüisme, però ha subratllat que ja “fa massa anys que el castellà viu en el reduccionisme“, en l’àmbit institucional, i ha responsabilitzat, en part, el PSC, “còmplice, tant en el govern autonòmic com en els municipals”. Així mateix, ha recordat els “drets lingüístics” de la població per “rebre informacions amb les dues llengües que hi ha a Catalunya”.

Al cap i a la fi, ha argumentat, “és el reflex de la realitat social i cultural” de la capital vallesana. Casado, a més, ha instat que “es retirin subvencions a les entitats que ataquin alguna de les llengües”, com també els “senyalaments ciutadans contra negocis o empreses”. I “constati el fracàs de la immersió lingüística” que ha donat pas “al monolingüisme”.

Una intervenció que ha tingut la rèplica de la resta del ple en favor del català, coincidint en què ja es compleix la normativa actual en matèria lingüística i que garanteix l’ús dels dos idiomes. El regidor de Junts per Sabadell Francesc Baró ha dit que “no hi ha territoris bilingues, en tot cas, hi ha persones amb capacitat plurilingüe” i ha apel·lat a “conceptes bàsics” com que “llengua pròpia vol dir exclusiu” i que “el català és la llengua originària de Catalunya. Català, Catalunya“, així com, “per raons històriques”. En aquest sentit, ha denunciat “la persecució del català des de fa segles” i ha enumerat diferents àmbits, “pels quals no han mogut ni un dit”, ha recriminat.

Moció electoralista

El regidor d’Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés (PSC), ha titllat la proposta de Cs “d’electoralista”, perquè “ho porten en el penúltim ple del mandat”. Ha reconegut que és “un debat enverinat, que es presenta uns contra uns altres”. Ha refermat el compliment legal sobre els usos de les llengües, però ha indicat que “el sistema educatiu s’ha d’adaptar a la societat de l’entorn perquè no és el mateix una escola de la Plana del Pintor que del Centre. I això és una realitat”.