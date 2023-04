Una nova marca de ciutat

[Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

Probablement, la marca de ciutat més cèlebre a escala global és I love NY, amb la paraula love representada per un icònic cor vermell. Com a curiositat, aquest emblema, obra del mític Milton Glaser i que data del 1977, fou creat en el marc d’una campanya de promoció turística de l’Estat de Nova York. És a dir, no es tracta d’una marca de ciutat en si, sinó de la d’un vast territori que s’estén fins a la frontera amb el Canadà i que engloba meravelles naturals com les Cascades del Niàgara o els Finger Lakes. Durant la crisi industrial dels anys setanta, es va voler potenciar el turisme com a eix estratègic en el conjunt de l’Estat.

Recentment, la ciutat de Nova York ha redissenyat la idea, llançant el We Love NYC, amb una imatge pretesament més actual. La nova campanya utilitza el plural i apel·la a la comunitat amb l’objectiu d’incrementar l’autoestima local, molt tocada d’ençà de la pandèmia. Ironies del destí, els novaiorquesos s’hi han unit, però per criticar el nou disseny amb contundència. L’odien.

A Sabadell, durant l’anterior legislatura, es va crear la marca Sabadell és, que no va acabar d’agafar força. Els sabadellencs no ens la vam fer nostra i l’actual consistori ha deixat, encertadament, que s’apagués de manera natural. Passarà a la història com l’emblema d’un moment d’indefinició; un moment en el qual no sabíem què érem ni què volíem ser. En aquest context, es va crear una marca incompleta, perquè cadascú l’acabés al seu gust. Malgrat tot, cal reconèixer les bones intencions de la iniciativa.

A la present legislatura, s’ha impulsat el projecte Invest in Sabadell, que ha servit per avivar l’esperit business friendly de la ciutat. També s’ha aprofundit en el Visit Sabadell, assolint èxits notoris com la campanya nadalenca, la capitalitat cultural del 2024 o la reivindicació del patrimoni industrial i modernista. Ara bé, continuem sense una marca de ciutat reconeguda, que ens identifiqui arreu, que generi orgull de pertinença, que ens faci sentir únics, que ens projecti cap al futur…

Al govern municipal sorgit de les pròximes eleccions li demanaria humilment que es plantegés aquest repte. Cal completar el Sabadell és i decidir què volem ser exactament. Altrament, caurem, de manera inexorable, en un Sabadell era. I del gloriós passat no es pot viure eternament.