Els veïns de Campoamor es mobilitzen per salvar el mercat

El futur del Mercat de Campoamor és incert. Les negociacions amb l’Ajuntament no avancen, fet que ha portat als veïns a prendre una solució. Des de fa 2 mesos un grup d’ells s’organitza a la Plataforma de Veïns pel Mercat de Campoamor. Col·lectiu que dona suport a l’Agrupació de Paradistes i proposa un projecte per a revitalitzar l’espai.

Per donar força a la proposta i fer-la arribar a tot el Districte 6 han decidit organitzar unes jornades informatives. La primera s’ha celebrat aquest dissabte a la plaça de La Creu de Barberà. Lloc on han explicat els seus arguments i on s’ha habilitat un espai de recollida de firmes perquè els veïns mostrin el seu suport.

Resoldre necessitats

“Al districte tenim dues grans necessitats, la manca de comerç de proximitat i equipament sociocultural”, ha explicat Ramón Giménez, portaveu de la Plataforma. Segons ell la renovació del mercat permetria pal·liar aquestes problemàtiques. “Tenim una població envellida i un centre cívic que no arriba a totes les necessitats”, per això demanem un canvi.

Pel que fa a les institucions, Giménez, assegura que fa temps que no reben respostes: “L’última reunió amb l’equip de govern va ser l’estiu del 2020. Des de llavors no sabem res i hem decidit prendre la iniciativa”.

El projecte que presenta la Plataforma proposa una reconversió del Mercat. Una proposta que preveu utilitzar l’espai i convertir-lo en un equipament sociocultural i comercial. Amb sales polivalents, un ateneu i espai per a dotze paradistes. “Ho estem presentant al districte d’una manera participativa perquè creiem que no hi ha ningú millor que els veïns de la zona per a opinar sobre el tema”, ha assegurat Giménez.

Des de la Plataforma esperen arribar a tots els racons del sisè districte. És per això que durant les pròximes setmanes realitzaran punts informatius a la plaça de Les Termes (13 d’abril), el ‘Mercadillo’ de Campoamor (27 d’abril) i finalment a la plaça Picasso (6 de maig) on se celebrarà una votació assembleària.