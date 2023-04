Més viatges per Setmana Santa que abans de la Covid

“La gent ha canviat l’ordre de prioritats i ara vol gaudir del dia a dia”, explica Carles Carrión, CEO de Kareba Viatges. El pont de Setmana Santa d’enguany ha servit per confirmar la plena recuperació d’aquest sector econòmic de la ciutat, que tres anys després de la pandèmia, supera la facturació del passat 2019.

Indrets de la costa mediterrània, com el Marroc, Tunísia, Egipte, Jordània o Turquia han estat algunes de les destinacions més demanades pels sabadellencs durant aquests quatre dies festius, que ha servit per millorar, inclús, les previsions de principis d’any: “Hem venut molt més que fa quatre anys, de l’ordre d’un 30% més de vendes, malgrat l’augment dels preus dels bitllets de vol”, explica Sílvia Massagué, directora de l’agència Atlàntida i membre de Sabadell Viatgera. En la mateixa línia, Albert Jalón, de City Viatges, afegeix que “la covid-19 ha fet obrir els ulls a la gent, perquè al final la vida són quatre dies. En el meu cas, la facturació ara com ara ha crescut un 20%, i enguany les perspectives són inclús millors que les del passat 2022”.

La tipologia dels viatges ha canviat d’ençà de la pandèmia i els sabadellencs prioritzen viatges amb “experiències, no només luxe, i poder compartir moments amb una comunitat, en indrets més remots, on predominin els espais oberts”, analitza Carrión. De mitjana, el sabadellenc que ha optat per un viatge de mig radi s’ha gastat entre 700 i 800 euros, mentre que qui ha optat per una destinació de llarg radi –viatge internacional– els preus han estat per sobre els 1.500 €, tot i l’increment de preus “entre un 10 i 15% respecte a l’any passat”, afegeixen des de Kareba Viatges.

“Som optimistes”

Des del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell han detectat que els sabadellencs “tenen la necessitat de trobar-se amb altres persones, i que el més important no és el destí, sinó fer coses, ja sigui més a prop més lluny, a la platja o a la muntanya”, apunta el president Jordi Roca. Si bé és cert que la pandèmia va afectar aquest sector, a la vegada va provocar que “la gent no gastés i ara té més estalvis, fet que ens fa ser optimistes, però caldrà confirmar-ho més endavant”, fent referència, també, a l’encariment dels bitllets de vol. Un escenari del qual ara com ara no es veu amb excessiva preocupació entre els diversos representants d’aquest sector.