Ciutadans denuncia que el Govern municipal ha anunciat obres en precampanya

Ciutadans Sabadell ha denunciat “l’ús partidista” que el Govern liderat per Marta Farrés està fent de les Juntes de Govern Local. La formació taronja recorda que en període preelectoral, la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) prohibeix la inauguració d’obres o projectes d’obres, un fet que l’executiu local ha obviat amb l’anunci de les obres a la plaça dels Avis i Àvies de la Creu Alta, la millora de les escales mecàniques de Torre Romeu o el nou magatzem per a la policia a l’edifici de Can Marcet.

El grup municipal remarca que es tracta d’iniciatives necessàries per a la ciutat, però ha criticat el moment en què s’han anunciat. L’alcaldable i diputat de la formació, Joan Garcia, ha assenyalat que “el PSC ha tingut 4 anys per fer-los, i és just ara a les portes de la campanya quan els impulsa, amb un clar objectiu d’obtenir rèdits electorals”. Així mateix, sosté que el Govern municipal ha planificat amb anterioritat obres per ser acabades ja en precampanya.

D’aquesta manera, Cs Sabadell defensa que les institucions públiques com l’Ajuntament i la Junta de Govern local han d’estar “al servei de tots els ciutadans”, i en cap cas “ser utilitzades per fer campanya i tapar els forats que s’han generat durant els quatre anys de mandat”.