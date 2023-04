La Crida per Sabadell ha presentat aquest divendres al vespre la seva candidatura de cara a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. En un acte celebrat a Cal Balsach, el partit presentat tots els noms que integren una llista que consideren “imprescindible per governar Sabadell”. La formació ja havia donat a conèixer els vuit primers noms just un any abans de la celebració dels comicis.

L’alcaldable de la formació i cap de llista, Nani Valero, ha destacat que es tracta d’un equip “capaç de mirar la ciutat des de tots els angles i, sobretot, amb un objectiu clar: fer que Sabadell sigui una ciutat viva”. Valero anirà acompanyada per Anna Lara i Oriol Rifer com a números 2 i 3, respectivament. L’actual regidora, Aurora Murillo, serà la número 4, amb Allan Contreras en el cinquè lloc. “Ser hereves de les incondicionals lluitadores en cada àmbit de la ciutat i nodrir-nos de la seva experiència ens fa capaces de governar sobretot per a les que més ho necessiten”, va defensar Valero.

Un programa amb 800 propostes

Així, a la candidatura s’han sumat militants d’espais com el Tallaret, l’Obrera, Can Capablanca o la PAHC, sindicalistes i represaliats independentistes o membres d’altres espais com la presidenta de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. També es mantenen figures habituals com Oleguer Presas o Lluís Brunet. A més, la formació compta amb el suport a les llistes del sindicalista de la CGT a l’empresa Smatsa Paco Rincón, entre altres figures reconegudes.

L’acte, que ha repassat la història de la Crida i la seva implicació social en el desenvolupament de la ciutat, ha comptat amb la presència de persones de diferents entitats de Sabadell i representants de candidatures de diferents municipis propers. Les diverses veus han mostrat la seva implicació i l’esperit de la formació en aquest tret de sortida de la llista.

“Una ciutat més viva, més sostenible i en definitiva, per a les persones”

Pel que fa als principals eixos d’actuació, la formació va celebrar a començaments d’abril una assemblea en la qual es va aprovar el programa amb les propostes pels comicis., en què destaca la voluntat de revitalitzar els barris del sud. La Crida compta amb més de 800 propostes en un programa amb un centenar de pàgines que té l’objectiu d’“assolir el canvi que Sabadell necessita”, defensen.

L’acte d’aquest divendres ha sumat les intervencions de diverses personalitats de la ciutat i de la història de la Crida. La trobada ha servit també per presentar el lema de campanya, que reivindica “una ciutat més viva, més sostenible i en definitiva, per a les persones” amb el “Més Crida, Més Vida”.

La llista:

1. Nani Valero, regidora i alcaldable de la Crida. Bruixa del Nord.

2. Anna Lara, regidora i cooperativista.

3. Oriol Rifer, activista del Tallaret i psicopedagog.

4. Aurora Murillo, regidora i mestra. Gegantera de la Concòrdia.

5. Allan Contreras, activista de l’Obrera i estudiant.

6. Carmina Carreras, treballadora social.

7. Carlos Torres, Carter i sindicalista de la CGT a Correus.

8. Pau Avellaneda, geògraf urbanista membre de PEUS.

9. Sandra Alcaide, integradora social compromesa amb la lluita per l’habitatge.

10. Laura Àlvarez, Politòloga i militant de Justa Revolta.

11. Guillem Fuster, Gestor cultural i membre del Consell de la República.

12. Eva Grau, activista del Tallaret i psicòloga.

13. Àlex Meyer, comunicador audiovisual i militant dels Moviments Populars de Sabadell.

14. Rubén Cantó, president de l’Associació de Veïns de la Creu Alta.

15. Elvi Màrmol, presidenta de la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció.

16. Eric Laredo, enginyer i encausat amb els nou de lledoners.

17. Noemí Isas, mestra i sindicalista de la COS.

18. Lluís Brunet, fotògraf internacional.

19. Georgina Monge, politòloga sindicalista de la CGT.

20. Paco Rincón, treballador municipal de neteja i sindicalista de la CGT.

21. Patricia Julian, integradora social i politòloga.

22. Helena Vázquez, advocada i membre de l’Obrera.

23. Miguel Moreno, pintor i president de la secció d’atletisme del CNS.

24. Marga Rodríguez, militant de la PAHC i de Justa Revolta.

25. Damaris Castillo, mestra i membre de la gent de la plaça.

26. Tere Llamas, Presidenta de l’Agrupació de Veïns de Gràcia.

27. Oleguer Presas, exfutbolista i membre de l’escola de futbol la Caserna.

Suplents:

S.1. Sebastià Ribes, enginyer i exregidor del govern de l’Antoni Farrés.

S.2. Virginia Dominguez, treballadora de la UAB i exregidora de Sabadell per l’Entesa.

S.3. Isidre Soler, exregidor de Sabadell per l’Entesa.

S.4. Maties Serracant, exalcalde de Sabadell.

S.5. Miriam Ferrandiz, sociòloga i exregidora de Sabadell per la Crida.

S.6. Lluis Perarnau, activista i exregidor de Sabadell per la Crida.

S.7. Albert Boada, exregidor de Sabadell per la Crida i membre de la Plataforma Antifeixista.

S.8. Paqui Garcia, represaliada política pel franquisme i Bruixa del Nord.