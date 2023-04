L’uralita: el “coll d’ampolla” de les empreses en el camí cap a la transició energètica

Reduir la dependència dels combustibles fòssils per ser una indústria més neta que ajudi a contribuir al planeta, a les condicions dels treballadors i alhora a la competitivitat de les empreses respecte als seus competidors, entre altres guanys, és el gran repte en el camí cap a la transició energètica que afronten les empreses.

Aquesta transició té reptes i oportunitats, alguns dels quals, aquest pròxim dimarts, el Catedràtic Emèrit de Ciències de la Terra a la Universitat de Barcelona, Mariano Marzo, posarà sobre la taula en la sessió informativa transició energètica, reptes i oportunitats que impartirà a la Cambra de Comerç de Sabadell. “Quan intentem promoure la instal·lació de plaques solars, hi ha un 30% d’empresaris que ho veuen amb bons ulls, però no els hi surt a compte perquè han de canviar la teulada d’uralita”, explica Fèlix Arbelo, cap de consultoria de la Cambra i expert en Medi Ambient.

Recentment, la Generalitat ha aprovat el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032, amb l’objectiu, fixat per la Unió Europea, de retirar l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i de tot el territori abans de l’any 2032. Segons el Govern, enguany es preveuen accions per promocionar l’eliminació en l’àmbit privat. “Hi ha la previsió de destinar 40 milions per a subvencions, que això ens permetria desbloquejar un coll d’ampolla, on tothom sortiria guanyant”, assegura Arbelo, mentre detalla que “les condicions dels treballadors milloren, com a país redueixen la dependència i com a empresa ets més competitiu i pots incrementar els marges per fer més inversió”.