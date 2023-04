CIPO vendrà llibres de lectura fàcil per Sant Jordi

CIPO tindrà disponibles llibres en lectura fàcil en la seva parada de Sant Jordi (número 11), que s’ubicarà a la Rambla, 9, a Sabadell el 23 d’abril. L’objectiu és fomentar la lectura, informació i cultura i fer-la més accessible a tots els col·lectius, a banda de reivindicar un Sant Jordi més inclusiu. “Moltes persones no poden comprar-se un llibre mentre passegen per les parades, perquè no els entenen. Per primera vegada, nosaltres volem oferir-los l’oportunitat, i el dret, a fer-ho”, explica Jordi Garcia, gerent de CIPO.

De fet, algunes persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de l’aprenentatge, gent gran o persones amb necessitats educatives especials tenen dificultats per entendre alguns llibres o documentals. Per a aquests col·lectius es va crear la Lectura Fàcil (LF) que, seguint unes directrius europees, utilitza un llenguatge més planer per fer més accessible la lectura.

En el cas de l’estand de CIPO per Sant Jordi, s’hi podran trobar 16 títols juvenils, infantils i per a adults, en català i castellà i de diverses editorials, com ara El libro de la selva, Ana Frank, Los miserables o El marinero y el mar.

Algunes d’aquestes obres, de fet, ja han estat llegides al Club de Lectura Fàcil de l’entitat, que funciona al Centre Ocupacional des del 2013. Setmanalment, els usuaris es reuneixen per llegir i comentar plegats una novel·la, sota la dinamització de la psicòloga Zaida Rodenas i amb la col·laboració de la Biblioteca del Nord.

Més productes per Sant Jordi

A la parada de CIPO també hi haurà a la venda roses naturals i productes d’artesania que s’emmarquen en el projecte Artesania per la inclusió del Centre Ocupacional. Són ells qui elaboren els detalls en els tallers de marqueteria, espelmes, hama, paper reciclat, sabons i costura, entre d’altres.

També la Fundació posarà a la venda roses naturals: a l’hora de crear el disseny dels embolcalls, s’ha treballat amb la utilització de materials reutilitzables i reciclables i el concepte de residu zero Segons sostenen des de l’entitat, tota la recaptació es destinarà a finançar els diferents projectes que porta a terme la cooperativa.