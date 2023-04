Moventia impulsa el vincle entre empresa i cultura

Moventia, empresa familiar, multinacional, especialitzada en el sector de la mobilitat que enguany celebra el seu centenari, va acollir ahir dilluns en la seva seu l’esdeveniment Empresa i cultura: un binomi d’èxit, amb el propòsit d’evidenciar el poder transformador de les aliances entre l’empresa i la cultura.

El grup expert en mobilitat va celebrar la jornada en col·laboració amb la Fundació Catalunya Cultura (FCC), entitat encarregada d’impulsar un nou marc d’aliances entre el sector privat, la societat civil i la cultura, per al desenvolupament de la sostenibilitat de la cultura a Catalunya, i amb Sant Cugat Empresarial (SCE), associació multisectorial que representa a la micro, petita, mitjana i gran empresa amb interessos i vinculacions comercials o empresarials a Sant Cugat del Vallès. Amb el convenciment que la cultura és progrés, motor econòmic i font d’innovació, les tres entitats van dur a terme l’acte, que va posar en relleu que la unió entre l’empresa i la cultura és fonamental per a garantir la sostenibilitat i generar riquesa per a la nostra societat.

En paraules de Sílvia Martí, vicepresidenta corporativa, comunicació interna i institucional de Moventia, i membre de l’executiva de la FCC i de la junta de SCE, va destacar la importància d’aquesta mena d’actes per a fomentar la relació entre el sector empresarial i cultural: “Ens omple d’orgull dur a terme un esdeveniment d’aquest calibre l’any que Moventia compleix el seu centenari. Des de la companyia tenim un ferm compromís amb el territori, per això ens emociona donar suport a la cultura i a l’empresa mitjançant l’aliança amb Sant Cugat Empresarial i la Fundació Catalunya Cultura”. En el marc del discurs inaugural, Concepció Curet, vicepresidenta de Sant Cugat Empresarial, també va voler posar de manifest el “ferm compromís de fomentar la part econòmica, social i d’empreses per al desenvolupament del territori” per part de l’entitat. La representant de SCE també va voler emfatitzar que “la cultura fa empresa i l’empresa fa cultura i tots junts fem economia”.

Una vegada fetes les presentacions, l’artista visual Tatiana Blanqué ha pres el relleu exercint de moderadora d’un diàleg protagonitzat per Xavier García, soci de Kreomúsica i responsable durant vuit anys de l’àrea de Comunitat i Territori de l’Orquestra Simfònica del Vallès, i la mateixa Silvia Martí.

Els ponents van subratllar que “el lideratge que precisen alguns sectors de la cultura és el mateix que s’ha de transmetre en les empreses”. En aquesta línia, Xavier García i Sílvia Martí van explicar als assistents quina va ser la funció que va exercir l’Orquestra Simfònica del Vallès en la “transformació i la cohesió de la plantilla de Moventia després de la crisi financera del 2008”. La VP Corporativa de Moventia va destacar alguns dels aprenentatges adquirits després dels anys en col·laboració amb el món de la cultura: “No cal veure la cultura com una despesa, sinó com una creació de riquesa”. “Un país que aposta per la cultura atrau talent, i això genera economia”, va sentenciar.

Una vegada acabada la conversa, Eloi Planes, president executiu de Fluidra i president de la Fundació Catalunya Cultura, al costat de la vicepresidenta corporativa de Moventia, van presentar el Segell IMPULSA CULTURA, una certificació que atorga l’FCC a empreses que disposen d’aquesta distinció i que Moventia va obtenir en 2021. Els portaveus de la iniciativa van posar en coneixement del públic el propòsit transformador que té el projecte: “ofereix un gran impacte social i suposa un pas cap a la sostenibilitat empresarial. Te l’objectiu de posar en valor i donar visibilitat a les empreses que donen suport i que estan compromeses amb la cultura”. Eloi Planes va recalcar que “hem d’aconseguir que les empreses adoptin i implementin els valors propis de la cultura perquè això genera vincles, amplia punts de vista i, en definitiva, crea felicitat. I això té un preu incalculable. Ara les empreses tenim dos reptes: un mediambiental i un altre centrat en combatre les desigualtats socials. No se m’ocorre millor eina per a combatre-les que la pròpia cultura”. Per part seva, Silvia Martí va afegir que “tenir el Segell ens dona credibilitat i ens obliga com a companyia a tenir un compromís sostenible en el temps. A més, ens converteix en ambaixadors de la cultura”.