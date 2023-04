El traductor castellarenc Eloi Creus, distingit amb el Premi Cavall Verd

El traductor castellarenc Eloi Creus, juntament amb la poeta Rosa Font, han estat els guanyadors dels Premis Cavall Verd, de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC). El jurat -integrat per poetes del País Valencià, les balears i el principat- ha destacat “l’excel·lència” en la traducció de Creus de ‘I desitjo i cremo’, de Safo de Lesbos (Proa, 2022), mereixedor del Premi Josep M. Llompart a la millor traducció poètica.

L’acte de lliurament va tenir lloc el passat dissabte a Alcúdia, en el marc d’una vetllada cultural i literària que enguany homenatjava la figura de la poeta i bibliotecària Maria Verger i Ventayol, amb motiu del quarantè aniversari de la seva mort. “Va ser molt bonic, perquè vaig estar envoltat de gent del gremi a qui valoro molt”, ha celebrat Creus després d’una jornada on no hi van faltar escriptors com “l’admirat” Sebastià Alzamora, membre del jurat. Pel que fa a Font, el jurat va valorar la “bellesa de l’expressió lírica” de ‘Temps el·líptic’ (Cafè Central- Eumo, 2022), que li va servir per guanyar el Premi Rafel Jaume al millor llibre de poesia en català.

“Sempre fa il·lusió que et reconeguin la feina, i que ho facin en l’àmbit dels Països Catalans encara més”, ha celebrat Creus. El Premi Cavall Verd és un reconeixement molt consolidat, amb quatre dècades de trajectòria. “Si veus la llista de guardonats amb el premi de traducció de poesia, hi ha noms molt importants: Villangómez, Benguerel, Manent, Abelló, Formosa, Desclot, Comadira, Cornudella… I això fa molt de respecte, però també et fa molt feliç”, s’enorgulleix, assenyalant que encara suposa més alegria fer-ho amb una obra clàssica, de més de 2.500 anys. “Aquests llibres solen caure molt lluny als lectors habituals de poesia i queden sovint com una cosa per a especialistes i, en canvi, ‘I desitjo i cremo’ està arribant a molta gent que simplement troba gust a llegir poesia o literatura en general, i això és molt bonic”, remarca.

Reconeixement del sector

Nascut a Castellar del Vallès el 1992, Eloi Creus és filòleg clàssic i traductor. Va ser premiat el 2019 amb el Premi de Traducció Vidal Alcover. A més d’aquest llibre de Safo de Lesbos –poeta per antonomàsia de la Grècia antiga–, Creus ha traduït també altres textos del grec clàssic d’Aristòfanes i de Menandre.

El jurat dels XL Premis Cavall Verd ha estat format per la poeta Maria Josep Escrivà, la poeta i traductora Marta Pera Cucurell, el poeta i traductor Ponç Pons, l’escriptor Sebastià Alzamora i el poeta Pere Gomila, vicepresident de l’AELC a les Illes, que ha actuat com a president i secretari.

Els Premis Cavall Verd estan organitzats per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), amb el patrocini de la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca i la col·laboració de CEDRO, la Institució de les Lletres Catalanes, Can Alcover, l’Obra Cultural Balear i l’Ajuntament d’Alcúdia.