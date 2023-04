FOTOS | Expedició sabadellenca a Austràlia per gaudir d’un esclipsi solar total

Els eclipsis solars són fenòmens astronòmics poc freqüents. Per això, molts aficionats es desplacen fins a racons insòlits del planeta per gaudir d’un esdeveniment que acostuma a congregar milers de persones en els indrets des d’on és visible.

Aquest ha estat el cas d’una expedició de sabadellencs que ha viatjat fins a Perth, a la costa oest d’Austràlia, per veure en directe aquest fenomen, que s’ha pogut viure aquest dimecres. “Ha començat a les 10.04 hores. S’ha anat tapant, mossegant la lluna al sol, fins a tapar-la per complet a les 11.30. A la 1 s’ha acabat amb el quart i últim contacte”, detalla un dels organitzadors del viatge, que comptava amb una setzena de catalans, molts d’ells sabadellencs. Com no podia ser d’una altra manera, no hi ha faltat presència de membres de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell.

Més de 20.000 persones

En total, més de 20.000 persones, segons el canal públic ABC, s’han desplaçat fins a Exmouth, un petit poblet d’uns 3.000 habitants situat a uns 1.200 quilòmetres de Perth, amb els seus telescopis, mantes i cadires per presenciar aquest esdeveniment. “És una experiència única que s’ha de viure”. El proper eclipsi de sol visible a casa nostra serà el 2026.

L’expedició sabadellenca va sortir el dia 12 d’abril cap a Perth. Des de l’any 1994, s’organitzen aquests viatges astronòmics que segueixen els eclipsis totals de sol. “És un fenomen de la naturalesa que val la pena viure algun cop a la vida i per això aglutina tanta gent. Hem tingut unes condicions perfectes i ha sigut un eclipsi total i anular, un híbrid”. El viatge s’allargarà fins al dilluns 24. “L’excusa del viatge ha sigut un èxit. Hem tingut un dels millors eclipsis que es recorden dels últims anys”, celebren des de les antípodes.

No és la primera vegada que es viu aquest fenomen a Austràlia. Els anys 2002 i 2012 ja es va veure des de dos punts del continent. Aquest any, ha estat visible des de la part oest, una zona bastant desèrtica. Aficionats de tot el món, científics i experts de la NASA ja esperen la segeüent cita apuntada en vermell al calendari.