L’exalcalde Maties Serracant anirà dimecres a judici per l’1-O

Ja hi ha data per al judici de l’exalcalde de Sabadell Maties Serracant. Serà aquest pròxim dimecres, 26 d’abril, quan seurà al jutjat d’instrucció número 2 pel seu paper en el referèndum de l’1-O del passat 2017. La Fiscalia l’acusa de desobediència greu, perquè “no va impedir o paralitzar” la consulta a Sabadell quan era l’alcalde, i demana una pena d’inhabilitació de dos anys per exercir càrrecs públics, a més d’una multa de 15.000 euros a pagar en deu mesos.

L’escrit d’acusació del Ministeri Públic l’inculpa, no per les seves accions, sinó per inacció: Serracant no va anul·lar un decret d’alcaldia que donava suport al referèndum, després que el Tribunal Constitucional (TC) advertís els ajuntaments de la suspensió de la votació. També l’assenyalava per haver acaparat les funcions dels regidors del Govern sabadellenc. Abans de la consulta, Serracant va assumir les competències d’Educació, Participació i Joventut sobre els locals municipals. L’objectiu, segons la Fiscalia, era “transgredir” l’ordre constitucional.

“Defensava el dret a decidir, un dret fonamental, en l’exercici de la meva llibertat d’expressió. Si això és un delicte, soc culpable”, va explicar Serracant després que es conegués que s’asseuria davant del jutge. El cas té el seu origen en la denúncia d’un veí de Múrcia que la va interposar setmanes després de la celebració del referèndum.