De compradors a lectors

[Josep Mercadé, periodista]

Sembla que, aquest any, la ressaca de Sant Jordi s’allargarà una mica més del compte. És inqüestionable que la coincidència en diumenge ha contribuït que la festa hagi estat més massiva que en un dia laborable, com succeïa fins ara. El ritual de comprar llibres i roses s’ha vist complert amb escreix. Ho reflectien diumenge les llarguíssimes cues davant les caixes de les llibreries. Curiosament, fa mesos que aquesta massificació la veiem en gairebé totes les activitats a l’aire lliure. Ens hi llencem desfermats per recuperar un temps manllevat que ja no tornarà.

És sabut que per a molta gent el 23 d’abril és l’únic dia de l’any que compra llibres. Això fa que les vendes de Sant Jordi siguin per als llibreters com la collita per a molts pagesos que pràcticament es juguen tot l’esforç d’un any en una data o uns dies. Aquest fet té diverses consideracions en l’àmbit del llibre. Molts pensen que s’han de comprar tot l’any. D’altres, més puristes, creuen que aquesta mena de guerra entre autors mediàtics desvirtua el mateix sentit de la diada del llibre i de la rosa.

Tot això és ben cert, encara que aquest any l’autora més venuda en català, que ha esdevingut mediàtica pel fet d’haver sortit a diferents mitjans de forma reiterada, sigui la sabadellenca Gemma Ruiz, a qui cal felicitar. Aquesta diada massiva de Sant Jordi omple de goig en veure com la lletra impresa encara perdura i, pel que sembla, perdurarà. A les cues de les llibreries la gent portava llibres de paper que no es poden llegir en dispositius electrònics.

Així doncs, passat el Sant Jordi del 2023, entrem de ple en la setmana dels lectors. Tenim l’oportunitat d’ampliar el rècord de vendes de diumenge al de llibres llegits que han estat comprats o regalats. Si ho aconseguíssim, encara que fos en una petita part, tots seríem més rics, perquè tindríem més capacitat de reflexió i d’anàlisi. I segurament podríem ser més feliços gaudint d’aquesta immensa oferta de llibres de tota mena.

Malgrat la visió utòpica i romàntica que acabo d’expressar, el fet de tenir llibres a casa, encara que no es sigui lector habitual, permet que potser, amb una mica de sort, acabin seduint a qui els ha comprat el dia de Sant Jordi pensant només a complir amb el ritual. En altres circumstàncies, aquest fet podria ser criticable. En aquest cas, cal valorar el gest de tenir llibres a casa i poder-los compartir. Que tingueu una molt bona lectura.