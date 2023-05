Aprovada la llei de la sequera: què implica?

El ple del Parlament ha aprovat la proposició de llei sobre la sequera de Junts amb el vot a favor de tots els grups menys la CUP i els comuns, que hi ha votat en contra, i Vox, que s’hi ha abstingut. Finalment, el text que s’ha aprovat inclou un acord sobre el règim sancionador, que ha estat el punt que més ha encallat les negociacions els darrers dies. A través d’esmenes s’ha aprovat que les sancions a ajuntaments entrin en vigor a partir d’un mes després de l’ordre de convocatòria d’ajuts. La llei ha obtingut la llum verda després que el dimarts el ple validés tramitar-la per la via exprés.

Règim sancionador

Una de les qüestions que més havia encallat el debat són les sancions als ajuntaments incomplidors de les mesures. A la seva proposta Junts defensava una moratòria de les sancions fins a l’1 de juliol, mentre que el PSC rebutjava que se sancionés.

Finalment, s’ha arribat a un acord a través d’esmenes perquè les multes entrin en vigor un mes després de l’ordre de convocatòria d’ajuts per a ajuntaments. D’aquesta manera s’evitaria sancionar ajuntaments que no tinguin les eines per resoldre les situacions d’incompliment, ja que si es presenten a la convocatòria de subvencions podrien justificar que estan en vies de solucionar la infracció.

Els partidaris de l’esmena per aplicar aquesta fórmula del règim sancionador han estat el PSC, ERC, Junts i el PPC. Fonts de Junts han celebrat que s’hagi arribat a aquest acord i assenyalen que d’aquesta manera es força el Govern a convocar els ajuts amb celeritat, ja que només d’això dependrà poder començar a sancionar.

Inversions

El punt de les inversions també ha portat conflictes entre els tres grups parlamentaris majoritaris, tot i que finalment s’ha acabat arribant a un consens. El ple ha acabat aprovant el redactat de l’articulat proposat per Junts, i s’habilitarà una dotació pressupostària amb caràcter extraordinari pels costos de les obres i actuacions urgents. Entre les grans infraestructures que es contempla hi ha la licitació i execució de les obres d’ampliació de la dessaladora de la Tordera i la nova dessaladora a Cubelles.

També s’impulsarà diverses línies d’ajuts, com una dotació de 50 milions d’euros dels pressupostos per a ens municipals per a fer inversions o 50 milions a l’ATLL per a reposicions i millores per actualitzar la xarxa de tractament, embassament, distribució i subministrament d’aigua. Hi haurà també finançament específic per a aigua regenerada que haurà de pagar l’ACA, com una partida extraordinària de 20 MEUR per posar en marxa les plantes de regeneració que actualment no estiguin en funcionament.

A banda, a través d’esmenes s’ha aprovat uns annexos al capítol d’inversions per afegir noves obres, com l’ampliació de l’ETAP del Besòs, una ERA al Besòs, l’ampliació del tractament amb osmosi inversa als Pous de les Estrelles, o la garantia del tractament del cabal d’aigües subterrànies de Sant Joan Despí, entre altres. En total es planteja una vintena d’actuacions.

Entre els punts de la llei hi ha l’habilitació de la tramitació d’emergència de les obres i les actuacions que es consideri prioritàries per fer front a la sequera, com Junts recorda que ja es va fer durant la pandèmia. També podran fer-ho els ens gestors, però amb prèvia aprovació dels ajuntaments.

Pla de xoc per a la pagesia

La nova llei també estableix que en un mes com a màxim el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha de dissenyar i dotar de pressupost un pla de xoc amb mesures per garantir la supervivència de les explotacions agrícoles i ramaderes, amb especial atenció als conreus permanents.