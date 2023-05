Les notícies més destacades d’aquest divendres 5 de maig a Sabadell

Arribem a les portes del cap de setmana amb l’actualització mensual de les dades d’atur, que mostren una tendència positiva a Sabadell en els últims mesos.

Sabadell va tancar el mes d’abril amb 220 persones menys a l’atur. Les dades s’han publicat aquest dijous, i actualment a la ciutat hi ha 11.249 persones aturades, un 7,2% menys que el mateix mes de l’any passat, i un 1,9% menys que el mes anterior.

Assane Fall va anar a les oficines bancàries del Banc Sabadell a l’avinguda de Matadepera de Ca n’Oriac per obrir-se el seu primer compte bancari, després de mesos intentant-ho. El que no s’esperava és ser testimoni directe d’un intent d’atracament a primera hora del matí. Quan estava a punt de ser atès, un individu es va avançar amenaçant amb una navalla a l’empleat que estava darrere el taulell. “Pensava que era tot una broma d’aquelles que a vegades es fan”, exposa. Però era ben real.

Els alcaldes de Barberà, Castellar, Cerdanyola i Badia del Vallès demanen a Moventia i al comitè d’empresa un acord per aturar la vaga dels autobusos interurbans que va començar l’11 d’abril passat i afecta el servei els dimarts i dijous. Els batlles s’han reunit al Consell Comarcal del Vallès Occidental aquest 4 de maig i, insten les dues parts “a no aixecar-se de la taula fins a arribar a un acord que permeti restablir el servei amb normalitat”.

Maximmus Pizzeria Napoletana ha estat seleccionada per a participar a la Pizza Week que se celebra a Barcelona. La pizzeria sabadellenca és una de les 14 seleccionades a Catalunya per a participar en aquest esdeveniment europeu, on també s’han reconegut les millors pizzeries de 2023

No saps què fer per aprofitar el cap de setmana a Sabadell? Us deixem propostes culturals i d’oci perquè gaudiu de la ciutat en família, parella, amics o sols. Aquestes són les opcions per a divendres, dissabte i diumenge, del 5 al 7 de maig.