El Carlos se salva inextremis i continuarà a Eufòria

Carlos continuarà a Eufòria. Com a mínim una gala més. El jove, que tornava al programa, va actuar amb ‘Les nits no moren mai’ de Doctor Prats. Abans de començar el jove sabadellenc es mostrava nerviós; tot i això, dalt l’escenari va realitzar una intensa i divertida actuació. El jurat, però, no ho va veure igual i el va enviar a la Zona de Perill. En una intensa votació final, Carlos va imposar-se per un estret 52 a 48% davant de Clàudia. Així doncs, les opcions de tenir un sabadellenc com a guanyador d’Eufòria es mantenen intactes.

🌃 Una nit d’estiu, una festa a la platja, ball, música… i la veu del Carlos que a #EufòriaTV3💜 ens fa ballar amb aquesta cançó dels Dr. Prats! 💃🕺Què més es pot demanar? ▶️Carlos: “Les nits no moren mai”, de @doctorpratshttps://t.co/oigMAZASIG pic.twitter.com/vQZXdmkLRF — TV3.cat (@tv3cat) May 5, 2023