L’audiència d’Eufòria ‘repesca’ a Carlos

Carlos ha tornat a Eufòria. En una intensa gala de repesca el jove sabadellenc ha motrat tot el seu talent i ha aconseguit reincorpora-se al talent show de TV3. Tot en una nit on ha hagut d’enfrontar-se a 8 exconcursants que, com ell, ho han donat tot per retornar al programa.

El retorn

El repte ha estat difícil. Ja que els 9 concursants que optaven a retornar han competit per només 2 places. Per fer-ho els aspirants han pujat dalt l’escenari per actuar com a solistes, tenint com a segones veus membres que encara seguien al concurs. Un cop celebrades les actuacions s’ha celebrat l’elecció de repesca. Tasca que ha recaigut en el jurat, el bar musical i els coaches. Aquests han escollit al primer ‘retornat’. En canvi, l’elecció del segon ha estat triada per les votacions del públic.

“Ganes de tornar”

I és així, en aquesta última oportunitat, com Carlos ha tornat a ser concursant d’Eufòria. I és que el públic ha valorat de gran manera la seva interpretació de ‘Ningú més que tu’ de Pablo Alborán. “He tornat per mostrar altre cop la meva part més sentimental i emocional”, ha expressat el sabadellenc al ser preguntat per Marta Torné. Abans d’actuar, però, s’ha mostrat un vídeo de com s’ha preparat Carlos per la gala. En aquest ha valorat la seva sortida del programa, l’emoció amb la qual ha preparat el retorn i la il·lusió per poder tornar. “Ha costat, però confio en mi i passi el que passi estaré molt content”, avisava.

Després d’una intensa actuació, el jove s’ha emocionat. Fent-ho també el jurat, que ha valorat la seva sensibilitat. Aspecte que també ha sabut veure l’audiència i que li han permès guanyar les votacions amb un 27%.

L’altra sabadellenca, Natàlia, que també optava a la reelecció, no ha tingut tanta sort i ha quedat fora. Així doncs, es reobre l’opció que Sabadell tingui un guanyador d’Eufòria de la mà de Carlos.

Vídeo|Així s’ha conegut el retorn de Carlos al programa: