Sindicalistes de CCOO llançen ous contra la façana del Centre Metal·lúrgic

La interpretació que se’n pot derivar de l’article 67 del conveni del metall de Barcelona (2022-2024) és el motiu pel qual aquest dimarts al matí el sindicat CCOO ha convocat una mobilització que ha acabat a les portes del Centre Metal·lúrgic, on els sindicalistes, una vuitantena, han acabat llençant ous contra la façana de l’associació patronal de les empreses del sector metal·lúrgic. “Tothom té dret a manifestar-se, però amb els fets es perden les raons i demostren la categoria de les persones. Si pel fet de mantenir diferències d’opinions hi ha amenaces i atacs, és senyal que la democràcia té un greu problema”, assegura, molesta, la presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch.

El motiu de discrepància entre ambdues parts rau en la interpretació de l’article en qüestió que fan sindicats i patronal sobre si el permís retribuït de 12 hores/any s’ha de recuperar o no. A finals d’any, i després d’arribar a un acord per desconvocar una mobilització en la vigília del pont de novembre, prevista per a la darrera setmana d’octubre, totes les parts presents a la taula de negociació col·lectiva van arribar a un acord per als pròxims tres anys. Un conveni d’obligada aplicació per a totes les empreses del sector, però, que ni el Centre Metal·lúrgic ni la Unió Empresarial Metal·lúrgica hi acabarien donant el seu vistiplau. “Amb la nostra obligació de donar assessorament legal a les empreses sòcies, els nostres sindicats estan donant una carta explicant que no són recuperables, però nosaltres, perquè ja hi ha una sentència anterior entenem que són recuperables”, afegeix Bosch.

D’altra banda, des dels sindicalistes de CCOO asseguren que “s’han tret de la màniga, de manera irresponsable i sense cap mena de justificació, el fet d’assessorar malament a les seves empreses, dient-los que aquestes hores s’han de recuperar”, ha explicat Javier Rubio, secretari de Negociació Col·lectiva de CCOO d’Indústria de Catalunya. En la mateixa línia ha advertit que “no hi ha res a negociar perquè tots els permisos són retribuïts i no recuperables”.

Un cop finalitzada aquesta mobilització, en la que prèviament hi ha hagut una assemblea a l’auditori del carrer Lacy, el següent escenari serà al tribunal laboral, en una comissió paritària, i si no s’acaba resolent, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. “Hi ha uns canals previstos, i aquests no són el Centre Metal·lúrgic, perquè s’acabi aclarint la interpretació d’aquest article. Mentre no es resolgui, la nostra posició continuarà essent aquesta. La comissió està a Barcelona, desconec perquè han vingut aquí a Sabadell. “, ha afirmat Bosch.