Junts presenta la seva llista: “Volem fer de Sabadell una ciutat capital”

Núm. 7: Oriol Vega. Diplomat per la Northwestern State University of Louisiana USA (NSU) amb Salut i esports. Extennista professional. Professor per la Real Federación Española de Tenis (RFET). Gestor esportiu especialitzat en turisme.

Núm. 8: Carme Videra. Mestra i gerontologia social, 35 anys al servei de les persones grans i membre del Consell Comarcal. Consultora de la Residència Sant Miquel de Viladecavalls.

Núm. 9: Toni Llorca. Batxillerat Mercantil, professor Mercantil. Director comercial de diferents empreses. Ha tingut empresa pròpia del grup Milar venda electrodomèstics.

Núm. 10: Elizabeth Cañellas. Estudis en Dret (UB). Tècnica estadística especialitzada en l’àmbit de la comunicació de la Generalitat de Catalunya. Membre del Consell per la República, sòcia d’Òmnium, entre altres entitats.

Núm. 11: Alistair Spearing. Traductor científic. Col·laborador en diverses entitats culturals i científiques, com ara l’Agrupació Astronòmica de Sabadell. Experiència en el sector públic, en el Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat.

Núm. 12: Mercè Cantero. Diplomada en Ciències empresarials. 35 anys a la banca. Actualment, presidenta local de Junts per Sabadell i tècnica de Junts per Catalunya per la campanya de les municipals.

Núm. 13: Josep Rof. Enginyer Industrial per la UPC i MBA per ESADE. Ha estat CEO i VP global de diverses multinacionals informàtiques i CIO i CTO d’utilities globals.

Núm. 14: Maite Soler. Diplomada en Formació del professorat d’Educació General Bàsica en Humanitats per la UAB. Agrupació pedagògica Sant Nicolau de Sabadell. Professora i escriptora. Ha publicat llibres de poesia i novel·la i ha escrit diverses obres de teatre. Membre de l’Associació d’Autors i Editors en Llengua Catalana.

Núm. 15: Josep Soler. Diplomat en Productes i Serveis Bancaris per IL3 (Universitat de Barcelona). Empleat del Banc Sabadell des de fa 33 anys. Membre del Comitè Demòcrata Nacional i portaveu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona de Demòcrates de Catalunya

Núm. 16: Maria de Sales Alcon. Estudis en Direcció de Màrqueting i Vendes. Product manager en multinacional del sector hospitalari.

Núm. 17: Rubén Moreno. Politòleg, actor, monitor d’esplai i activista. Estudiant de Ciències Polítiques i Administració Pública a la UAB.

Núm. 18: Montse Gilabert. Cicle formatiu de grau superior en Administració i Gestió a Barcelona. Responsable Proveïdors dins del Departament Financer a una empresa catalana multinacional.