ERC vol que el Vapor Pissit sigui la seu de les entitats de cultura popular

ERC Sabadell vol convertir el Vapor Pissit en la seu de les entitats de cultura popular de la ciutat. Es tracta d’una proposta electoral de cara a les eleccions del 28 de maig que els republicans han anomenat Pissit Cultura Popular i han pressupostat en 3,6 milions d’euros d’inversió.

Aquests diners servirien per adequar una superfície de 4.100 metres quadrats, que permetria que el centre aculli el material, els assajos i les trobades de les entitats de cultura popular sabadellencs. Seria un espai gestioanat per les mateixes entitats.

L’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, assegura que “volem que el vapor Pissit sigui una àmplia zona de serveis, un ampli lloc de trobada per les entitats de la cultura popular”. Entitats amb les quals subratlla que “la ciutat té un deute” perquè en els últims quatre anys “no han comptat amb el suport necessari de l’administració local”.

El projecte preveu pacificar el tram on es troba l’entrada de l’edifici, és a dir, el tros del carrer d’Alemanya entre el del Sol i la Rambla, al Centre. Tots els vehicles hi seguirien passant com passa actualment, però la calçada i la vorera estarien al mateix nivell.

Inventari d’equipaments

La número 2 de la candidatura d’ERC, Sílvia Renom, ha apuntat que el pròxim mandat caldria actualitzar l’inventari dels equipaments municipals segons les seves característiques per poder donar resposta als problemes d’espai que tenen les entitats sabadellenques. Renom ha dit que “remodelar i adaptar el Vapor Pissit suposarà una empenta molt important per unes entitats que, entre la pandèmia i alguns capítols del mandat actual, en què no han tingut el suport ni la consideració necessaris per part del govern municipal actual, han patit”.

Que la cultura popular tingui el seu epicentre al Pissit no exclou que s’hi puguin dur a terme altres activitats si els republicans recuperen l’alcaldia després de les eleccions. “Hi ha espai suficient per poder-ho fer tot a l’hora. És una qüestió de posar-nos d’acord”, assegura Gabriel Fernàndez. Una de les que no es descarta és la relacionada amb un hipotètic museu de la indústria tèxtil llanera, tal com reclama l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil (Tèxtil’s). El que els republicans descarten és traslladar-hi oficines municipals.

Altres propostes

La iniciativa forma part del programa Transformem Sabadell, que agrupa les principals propostes dels republicans per al pròxim mandat amb pressupost i calendari previst. A part de la del vapor Pissit, ja s’han donat a conèixer les iniciatives per construir la biblioteca de Gràcia a Sallarès Deu (2,6 milions d’euros); pacificar la Rambla entre el carer de Lacy i la plaça del Doctor Robert (dintre d’un pla de 21 milions d’euros en quatre anys per estendre les pacificacions als set districtes de la ciutat) i construir l’escola bressol de la Concòrdia (2 milions d’euros), projecte que se suma a un pla de xoc de 10 milions d’euros per posar al dia les escoles públiques del municipi.