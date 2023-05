ERC es compromet a construir la biblioteca de Gràcia si guanya les eleccions

L’alcaldable d’ERC, Gabriel Fernàndez, ha anunciat que la construcció de la biblioteca del districte 5è a Gràcia serà una de les primeres iniciatives que dura a terme si es converteix en el pròxim alcalde de Sabadell després de les eleccions del 28 de maig. L’anunci l’ha fet aquest divendres al carrer de la Reina Elionor, ja que l’equipament es preveu que estigui ubicat a les naus centrals del conjunt fabril Sallarès Deu.

“Serà un dels projectes que iniciarem des del primer dia”, afirma Fernàndez. I ERC es compromet a invertir 2,6 milions d’euros per fer-la possible. Tenint en compte el temps necessari per fer els tràmits administratius i construir-la, els republicans no creuen que es pugui enllestir abans que acabi el 2027, i l’objectiu serà inaugurar-la abans que finalitzi el pròxim mandat.

Fernàndez recorda que Sallarès Deu és ara de l’Ajuntament gràcies a la compra que va fer el govern quadripartit el 2018, amb una inversió de 4,5 milions d’euros. Els republicans mantindran els projectes que ja s’hi estan fent i hi afegiran la biblioteca, que asseguren que “ja hauria de ser una realitat, però Marta Farrés la va frenar perquè, segurament, té altres prioritats”.

L’únic districte que no té biblioteca

El districte 5è (Merinals, Can Gambús, la Serra d’en Camaró, Can Feu i Gràcia) és l’únic de Sabadell que no té biblioteca pública, i fa anys que hi ha veïns que la reclamen. El regidor d’ERC Santi Valls aplaudeix “la persistència i la mobilització de la gent del districte en la reivindicació d’aquest equipament tan necessari. L’anunci de la proposta s’ha fet coincidir amb el dia que l’Agrupació de Veïns de Gràcia es manifestarà des del Mur de la Llibertat (17.30 h) fins a la plaça de Sant Roc per reclamar la construcció de la biblioteca.