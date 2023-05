L’extinent d’alcaldessa de Sabadell Jesús Rodríguez, cessat el passat 20 de març, ha portat a Fiscalia les suposades irregularitats que va denunciar en un correu electrònic adreçat a l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, per “l’obstrucció” que ha trobat de l’Ajuntament a l’hora de disposar de la informació.

Rodríguez ha assenyalat en un comunicat aquest dijous que, després de gairebé dos mesos, no se li ha facilitat la documentació sol·licitada. Per això, porta el cas al ministeri públic “amb la finalitat que s’investigui l’existència de possibles irregularitats i es depurin, en el cas que sigui necessari, les responsabilitats” que se’n derivin. La decisió arriba a les portes de l’arrencada de la campanya electoral, que comença aquesta mitjanit.

Cap element probatori nou

L’anunci de Rodríguez arriba pràcticament un mes després de la seva destitució, que l’alcaldessa va justificar per un seguit d’amenaces i coaccions de l’extinent amb l’objectiu de fer “xantatge” al PSC per entrar a les llistes de les eleccions municipals del maig.

L’exregidor del Govern no aporta cap element probatori nou en la demanda presentada a la Fiscalia i se suma a la petició de diligències realitzada per ERC dilluns passat. Tant el correu electrònic com altres missatges entre Rodríguez i Farrés van ser entregats per la mateixa alcaldessa en la denúncia pel tracte de l’extinent.

En l’escrit, Rodríguez carrega contra Farrés per no haver rectificat de les acusacions contra ell “d’amenaces i coaccions”. A més, ha criticat que no es pogués crear una comissió d’investigació, en referència a la sessió plenària celebrada el passat 14 d’abril i on el vot de qualitat de l’alcaldessa va ser decisiu per impedir-ho.

“Es constata la postura obstruccionista per aclarir les presumptes irregularitats, motiu pel qual m’he vist obligat a presentar a la fiscalia de Sabadell l’oportú a denúncia acompanyada del dossier informatiu corresponent, perquè s’investiguin les possibles irregularitats i es depurin, en cas necessari, les responsabilitats corresponents”, assenyala el document.

L’extinent s’ha refermat en la seva posició i ha reiterat la voluntat de revisió “dels expedients en tràmit o que haurien de tramitar-se”, considerant que eren per acabar “de forma correcta” la seva gestió en aquest mandat, sota la responsabilitat de les seves competències.