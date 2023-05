ERC trasllada el cas Rodríguez a la Fiscalia Anticorrupció

Nou capítol en el cas Rodríguez. ERC demana a la Fiscalia Anticorrupció i a l’Oficina Antifrau que investiguin si s’han produït irregularitats de l’Ajuntament de Sabadell en la gestió del servei de neteja i recollida de residus i els aparcaments, a càrrec d’Smatsa i Saba. L’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, ha presentat la denúncia aquest dilluns, quan falten vint dies per a les eleccions municipals. El PSC creu que els republicans volen “embrutar” la campanya electoral i “judicialitzar la política”.

ERC es basa en un correu electrònic, enviat per l’exregidor de Govern Jesús Rodríguez a l’alcaldessa, Marta Farrés, en què acusa regidors i funcionaris de “prevaricar” i actuar amb “connivència” amb les empreses concessionàries. Segons el PSC, tot respon a un intent desesperat de Rodríguez per entrar a les llistes de les eleccions municipal: ell, molest per no anar a la candidatura, hauria amenaçat l’alcaldessa amb treure irregularitats “falses” sense aportar cap prova. Davant d’aquest “xantatge”, Farrés el va denunciar per amenaces i coaccions.

Els republicans s’agafen a les paraules de Rodríguez i a la cronologia de la destitució per dur el cas davant la justícia. Demana a Anticorrupció que obri diligències, un informe a Mossos i que els protagonistes acudeixin a declarar. El regidor d’ERC Raúl García Barroso vol que Rodríguez parli clar: “Si manté la seva versió, volem saber per què. I si es desdiu, també, per què”, ha afirmat per després concloure: “El fet que aquest home fos rellevat del càrrec i del partit en qüestió d’hores ens fa pensar que hi ha molt que no ha transcendit”.

Què deia Rodríguez en aquell missatge? Que l’Ajuntament no fa seguiment d’on, quan i com es netegen els contenidors i que Smatsa no té prou escombradores. Incompliments que són certs, però que ja s’han detectat i han suposat dues penalitzacions per a l’empresa de neteja, segons l’Ajuntament. D’altra banda, assegurava que s’havia revisat l’IPC perquè l’empresa cobrés 550.000 euros de més, fet que també nega l’Ajuntament.

“Bloqueig polític i falta de transparència”

Les sospites d’ERC han anat més enllà en veure el “bloqueig polític” i la “falta de transparència” del Govern Municipal. L’alcaldable republicà, Gabriel Fernàndez, ha assegurat que els grups municipals només van poder “llegir” el correu electrònic i que ni tan sols “se’ls va facilitar una còpia”. En la mateixa línia, Barroso critica que s’hagi demanat els informes tècnics d’Smatsa i de Saba “per activa i per passiva” sense tenir retorn del Govern. “Davant del silenci i el bloqueig, només ens quedava portar-ho a la Fiscalia”, ha indicat Barroso.

Els republicans assenyalen Farrés com la responsable d’impedir que s’hagi obert una comissió d’investigació. “L’alcaldessa la va bloquejar, quan la meitat del ple municipal hi estava a favor”, ha exposat Fernàndez que, malgrat tot, es mostra convençut del moviment d’ERC: “Sabadell no pot tornar al passat, per això havíem de fer aquest pas. No estem disposats que hi hagi una nova taca de corrupció a la nostra ciutat”.

PSC: “Volen judicialitzar la política”

El PSC considera “lamentable” que ERC “vagi a fer-se una foto als jutjats”, quan, tal com ha explicat el secretari de Política Municipal, Carmel Montllor, la mateixa alcaldessa va traslladar el contingut del correu electrònic a la Fiscalia. “No té cap sentit obrir un nou procés”, ha assenyalat.

“És evident que l’únic que volen és judicialitzar la política a quatre dies d’iniciar una campanya electoral”, ha lamentat Montllor que marca diferències envers ERC: “Nosaltres continuarem treballant en positiu per Sabadell i oferint propostes per millorar encara més la ciutat. A cada desqualificació, una proposta”, ha sentenciat.