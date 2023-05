Junts presenta les reformes de la plaça del Treball als veïns de Gràcia

Junts per Sabadell ha explicat aquest matí quines seran les reformes que hi haurà pròximament a la plaça del Treball. El partit ho ha presentat durant una carpa de campanya informativa al barri de Gràcia. “Un objectiu fonamental del mandat”, tal com ha explicat l’alcaldable, Lluís Matas.

Demandes del barri

Així doncs, després de la negociació amb l’Ajuntament els acords les obres permetran reformar l’entorn amb més àrees de jocs infantils, zona de petanca, mobiliari urbà i més espais verds, segons ha assegurat Matas. Més endavant es construirà un amfiteatre i hi haurà millores de l’entorn al voltant del centre cívic. “Una reivindicació històrica del barri”, com ha dit el juntaire, que se suma a les demandes de la biblioteca del districte 5è i que el partit porta al seu programa electoral. Sobre el lloc en el qual s’ubicaria, l’alcaldable ha explicat que “s’escoltaria als veïns per saber quin lloc creuen més adient”.

Més espais verds

Una de les altres mesures de Junts és crear més espais verds al barri: “Trobem carrers amb voreres molt estretes, amb pocs arbres i també cal que millorem els seus accessos amb la Gran Via per pacificar l’entorn”. A més a més, també s’ha parlat del CAP del districte. “Cal que hi hagi tots els serveis, sobretot el de pediatria i psicologia perquè alleujaria la pressió al Taulí, tot i que depèn de la Generalitat”, ha expressat Matas.

Les obres a la plaça del Treball tenen una inversió de més de mig milió d’euros i es van aprovar en un acord pressupostari entre el govern municipal i Junts ara fa un any.