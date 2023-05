Eva Abellan (Síndica de Greuges): “Europa s’ha posat les piles amb l’Estat del Benestar”

La síndica de greuges, Eva Abellan, ha posat sobre la taula la situació de l’Estat del Benestar i els Serveis Socials a Sabadell i a l’Estat. Ho ha dit en el marc d’una jornada organitzada per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) per a conèixer en quin punt estan els Serveis Socials.

“Les dones han sostingut el sistema del benestar durant molts anys fent-se càrrec de les cures familiars, ara això està canviant”, apunta. Si bé considera que aquest sistema s’ha de reformular, també reconeix que la Unió Europea està donant “passes endavant”. “Europa s’ha posat les piles amb l’Estat del Benestar”. Entre algunes de les propostes que ja s’estan treballant es troba l’estratègia europea de cures i l’atenció a la primera infància, entre d’altres.

Pel que fa a la situació a Sabadell, la síndica considera que l’aposta per descentralitzar els serveis socials bàsics “és un encert”. S’han posat en marxa quatre espais d’atenció i s’estan creant dos equipaments més. En concret, estan en funcionament els serveis bàsics del Nord, el de Can Puiggener, Torre-romeu i Centre. Properament, es posaran en marxa el centre de serveis socials del sud (2023-2024) i el de Ponent, al barri dels Merinals. “Té sentit aquesta proposta”, afegeix.

La força del tercer sector

D’altra banda, la síndica sosté que el 66% de les despeses dels serveis socials bàsics dels municipis ho ha de cobrir la Generalitat, però la realitat no és sempre així: “La majoria de vegades no es cobreix aquest percentatge”. I subratlla la importància de les entitats del tercer sector de Sabadell que “cobreixen l’atenció diürna de persones amb discapacitat”, entre d’altres. De fet, les entitats socials catalanes van acompanyar 1,9 milions de persones el 2022, especialment a persones grans i amb discapacitat.

Abellan, però, troba a faltar reprendre el Pla Estratègic d’Acció Social (PEAS) de Sabadell, que “va establir necessitats com ara un centre residencial per a persones sense llar” i que ” ha quedat en un calaix, és una feina de més de 200 entitats”. També apunta a la lentitud per atendre els casos: “Es triga un mes a fer una primera visita amb un treballador social”, lamenta.

Cohesió social com a repte

D’entre els reptes que la FAVS creu que haurà d’afrontar el proper govern de la ciutat, es troba la cohesió social. “És un aspecte primordial a abordar”, explica el president de l’entitat, Manuel Navas. Pel què fa a les persones, també es destaca la necessitat de construir habitatge social, amb especial èmfasi en facilitar l’emancipació juvenil i els habitatges assistits per a les persones grans.

Entre els projectes que ha impulsat la FAVS, recorda que s’ha posat en marxa el projecte comunitari A-Porta a Can Puiggener, que ha tingut “molt èxit”. Els veïns també han posat sobre la taula les dificultats que es troben amb les normatives i la reglamentació a l’hora de dur a terme accions socials i solidàries. “Em posen traves per donar de menjar a persones que no tenen res”, explica un dels veïns.