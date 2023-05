Ciutadans es reuneix amb el Gremi de Fabricants: “S’ha de recuperar el patrimoni industrial”

L’alcaldable de Ciutadans a les eleccions del pròxim 28 de maig a l’Ajuntament, Joan Garcia, acompanyat del diputat de la formació taronja al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, s’han reunit aquest matí amb el Gremi de Fabricants. L’objectiu? Traslladar a l’entitat presidida per Esteve Gené les propostes de Ciutadans sobre “emprenedoria, innovació i sobre el sòl industrial de la ciutat”, ha explicat Garcia.

Segons el cap de llista, el Gremi i la formació taronja “compartim la defensa pel riu Ripoll, on cal recuperar el patrimoni industrial, amb una col·laboració publicoprivada i fer compatibles diversos usos”, mentre ha demanat inversió “urgent” si realment es vol iniciar l’anella verda. Una proposta que Joan Garcia ha volgut recordar que “nosaltres ja el vam portar al ple el passat 2019, i ara sembla que ho defensi l’alcaldessa del PSC, com va fer ahir“. En definitiva, segons el líder taronja, cal “ordenar” el Ripoll i el seu entorn i acabar amb els “abocadors”.

“Necessitem que es desencalli la B-40”

Per la seva banda, Carlos Carrizosa ha reivindicat la necessitat de millorar les infraestructures i la mobilitat a les corones urbanes de Barcelona perquè “és bàsic per a la població”. És per aquest motiu que des de les portes del Gremi ha assegurat que “fa molts anys que defensem la B-40 per descongestionar el tràfic, però també necessitem que la Generalitat i el Govern central es posin d’acord i gestionin Rodalies perquè el tren és una infraestructura bàsica per connectar ciutats com Sabadell amb Barcelona”.

En la mateixa línia, i coincidint amb la visita del passat dimarts de Salvador Illa, Carrizosa ha titllat de “cosmètic” l’acord subscrit entre PSC i ERC per desencallar els pressupostos de la Generalitat si s’incorporava l’execució de la B-40. “Illa va pactar la B-40 amb ERC per aprovar pressupostos, però després es va veure que només era un pacte cosmètic perquè ERC va desmentir que anés a fer aquesta infraestructura tot i tenir els diners de l’Estat”, ha explicat Carrizosa. Per aquesta raó també ha demanat el vot per al candidat taronja perquè “hi ha més garantia que aquestes infraestructures prosperin amb Ciutadans al govern que amb pactes cosmètics”.