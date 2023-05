La Cambra aprova el mandat de Farrés, però avisa que “hi ha coses que no s’acaben d’alinear”

L’alcaldessa de Sabadell i candidata pel PSC a les eleccions, Marta Farrés, ha compartit amb els agents econòmics de la ciutat les línies estratègiques dels socialistes de cara a un hipotètic segon mandat al capdavant del consistori. La xerrada, celebrada a la Cambra de Comerç, també ha servit per rendir comptes de la gestió de Farrés durant aquest mandat.

En línies generals, s’ha vist amb bons ulls la gestió feta durant aquests quatre anys, on l’entesa entre sector privat i públic ha estat un dels aspectes més lloats per uns i altres, com també la campanya de Nadal o més recentment, la cessió de sòl industrial públic per a l’arribada d’empreses a la ciutat, entre altres. Però també hi ha hagut aspectes on encara hi ha feina per fer, segons la Cambra. “Hi ha coses que no acaben d’alinear-se amb les qüestions econòmiques i empresarials. Havíem vist el SurfCity com una qüestió interessant per Sabadell i resulta que cau. Tenim l’expectativa que es pugui reprendre i que els inversors no es facin enrere”, ha assegurat el president de la Cambra, Ramon Alberich. En la mateixa línia, ha aprofitat per recordar la importància de la Ronda Nord, avisant que “no hem de ser polítics sinó racionals”.

Per la seva part, Farrés, qui ja no pensa en la victòria si no en quin serà el nombre de regidors i possibles pactes “per poder prendre decisions més senzilles i no tenir por”, ha assegurat que es continua creient el projecte del SurfCity i que Sabadell continuarà sent business friendly: “Volem continuar creant riquesa, atraient inversió, i ajudant ales empreses que ja estan a la ciutat a respondre a les seves necessitats”. En aquesta línia ha avançat que un cop anunciat el primer paquet de sòl públic industrial, la ciutat ja té “nòvios i nòvies” i ha obert la porta a revisar els usos per tenir més sòl industrial: “No pot ser que les empreses vulguin venir i no les puguem col·locar. Hem d’acabar en x temps tenir un % més d’indústria a la ciutat”.

En l’aspecte de mobilitat, ha criticat el govern de la Generalitat per l’aposta única que fa sobre el transport ferroviari i ha assegurat que “jo ho vull tot, ferroviari i viari, perquè tenim un problema amb les mercaderies. Espero que la Generalitat respecti els acords pactats”, fent referència la Ronda Nord. Una infraestructura que “no només és d’interès de Sabadell. Aquí estem pensant amb el polígon de Castellar del Vallès. Hem de fer entendre com a país que la prosperitat no es genera des d’una sola ciutat. Hem de crear sinergies amb el nostre entorn, anant plegats amb Terrassa perquè és una potència important”. En la mateixa línia, i sobre la mobilitat urbana, s’ha mostrat a favot de la Zona de Baixes Emissions, sempre que “es faci bé i es garanteixi que el transport públic arribi a tot arreu. No es pot blindar la ciutat”. Sempre que a partir del 28 de maig iniciï un segon mandat, Farrés s’ha compromès a tramitar i licitar la connexió amb el pàrquing del Passeig Manresa.

“El riu és una qüestió que s’ha d’agafar per les banyes”

En l’aspecte on Ramon Alberich s’ha mostrat més contundent ha estat amb el riu Ripoll i el seu entorn, on ha assegurat que “s’han de prendre decisions, sèries i sense complexos, si no és molt difícil avançar si ens deixem arrossegar per la influència de col·lectius minoritaris que fan molt soroll però no son representatius del sentiment de tota la ciutat. És una qüestió que s’ha d’agafar per les banyes”, ha alertat. En la mateixa línia, Alberich ha demanat que hi “passin coses, començant pels accessos i eliminar la demagògia ambiental”, aprofitant el moment actual coincidint amb les intenses pluges a l’Emília-Romanya, a Itàlia, amb el desbordament de diversos rius, que ha obligat a la cancel·lació del Gran Premi de Fórmula 1. “Correm el risc d’un episodi de col·lapse. Però això passa desapercebut per alguns”.

Davant d’aquesta petició Farrés ha aprofitat per enviar un missatge als ambientalistes assegurant que “algú es pensa que el riu està al Pirineu i està en trama urbana. Amb les eleccions serà una manera de posar cadascú al seu lloc. Necessitem que una empresa tractora s’hi situï per començar a bellugar peces. M’imagino el Ripoll com el tram de Santa Coloma de Gramenet“, mentre ha anunciat que vol portar a tramitació la diversificació d’usos del Ripoll.