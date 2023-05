El fenomen The Tyets desborda l’Embassa’t

The Tyets era una de les grans apostes de l’Embassa’t d’enguany i ha complert. El jove grup mataroní viu el seu millor moment, lidera les llistes musicals, mou masses i encapçala la gran majoria de festivals catalans. Un èxit merescut que enganxa i que s’ha pogut comprovar en un amfiteatre del Parc Catalunya ple a vessar. Gairebé unes 3000 persones que han vibrat amb les melodies compostes per Oriol de Ramon i Xavier Coca, els ‘pares’ de la criatura.

Gran expectació

Són al voltant de les 6. Encara falten dues hores pel concert, però als voltants del festival ja hi comencen a arribar els primers grups de gent. A poc a poc la cua va creixent. Es veu gent jove sobretot, encara que The Tyets té aquell do dels grans grups al ser capaç de mobilitzar persones de totes les edats. Si la gran expectació que generen no era prou òbvia, aquesta es multiplica amb l’obertura del recinte. I és que hi ha algunes corredisses per ocupar les cobdiciades primeres files, les que permetran veure, als més afortunats, els membres del grup.

La pluja, un cop més, ha tornat a acompanyar els primers compassos del capvespre. Però no s’ha notat. Com si no existís els assistents han anat ocupant posicions. La il·lusió imposant-se a la meteorologia. I enmig de tot això, un amfiteatre que no parava d’omplir-se fins que, després d’una petita espera, ha arrancat el concert.

Comença el ‘Bailoteo’

L’actuació de The Tyets ha començat amb molta força. Una barreja dels temes’ De l’1 al què‘ i ‘Bailoteo‘ per fer escalfar el públic. Tot seguit d’alguns dels temes més coneguts pel grup, lletres que tothom ha corejat amb entusiasme. Amb un predomini del nou disc’ Èpic Solete‘, però també d’aquells temes que els van portar a la fama com ‘RRHH (Tinc una casa)‘, ‘Hamaking‘ o ‘Tanqueray‘.

“Avui és una d’aquelles nits que promet. Per nosaltres l’Embassa’t és molt especial, la teníem marcada al calendari. Us estimem”, ha expressat Oriol de Ramon a la seva primera intervenció. Unes paraules que, instants després, ha complementat Xavier Coca per fer una petita presentació del grup: “Som poc experts en moltes coses, el que sabem és anar de concert a concert mostrant la nostra música, passant-nos-ho bé i fent que gaudiu”.

En aquest concert els mataronins no han estat sols. Artistes com Mushkaa o Figa Flawas els han acompanyat dalt l’escenari, per plaer d’un públic totalment entregat que no ha parat de ballar, cantar i saltar en tot moment. Una gran simbiosi entre cantants i oients que ha generat un clima únic.

Aquell festival que tant ens agrada

Com han recordat en diverses ocasions, l’Embassa’t és un festival especial per The Tyets. En especial per Oriol. Ja que en una de les edicions va saber que seria tiet. D’aquella anècdota en sorgeix ‘Olívia‘, en honor a la seva neboda. Una bonica història que el cantant ha volgut compartir amb el públic: “Som fidels al festival i mai fallem. Un any ma germana Clara i el meu cunyat Marc ens van donar la gran notícia i en arribar a casa la lletra va sortir sola”, ha comentat amb emoció.

Una petita pausa intimista que ha seguit amb temes com ‘Desembre‘, ‘La dels Manolos‘ i ‘Bailoteo‘. Melodies acompanyades del repic de mans i l’encensa dels flaixos dels mòbils. Instant que ha deixat una de les imatges d’aquesta edició del festival. Amb el pas de les cançons l’èpica, com el seu tema ‘Èpic Solete’-que també ha sonat-, s’ha anat apoderant de tots els presents. Tot això faltava una cosa, faltava la sardana.

I la gent volia sardanes

Doncs sí. Si algú creia que en ple 2023 no veuria a centenars de joves demanant una sardana s’equivocava. Ja que els mataronins, a banda de donar un nou impuls a la música en català, també han aconseguit que el jovent s’engresqui amb les sardanes. Tot gràcies al seu exitós tema ‘CotixCoti‘, cançó que lidera les llistes i del qual artistes internacionals ja n’han fet remix arribant arreu del món.

Així doncs, el tema ha començat. I ha quedat ben clar el perquè l’havien guardat pel final. Amb el so de la cobla de fons s’ha generat un clima apoteòsic amb centenars de joves fent rotllanes de sardana, mentrestant un castell de focs coronava l’escena per concloure un concert que quedarà en la memòria de tots els seus assistents.

Una tornada de The Tyets a l’Embassat que ha superat el viscut l’any passat. Evidenciant, tant per música, per públic i per escenografia com els mataronins han crescut en només un any de diferència. Si fem cas a les seves paraules, l’any que ve tornaran. Qui sap si amb més cançons i sorpreses. De moment aquest 2023 han triomfat per la porta gran.