Venn’us, Pol Batlle i Rita Payés entre els més aclamats al segon dia de l’Embassa’t

Música, molta i bona. Queden uns metres per arribar a l’Amfiteatre del Parc Catalunya, però ja s’escolta. Prové de l’Embassa’t. El festival, que està omplint la ciutat de cultura en viu aquest cap de setmana i que va començar divendres sota una intensa pluja. En arribar a l’entrada ens espera la zona d’acreditacions. Allà els responsables reparteixen les polseres, blanca per l’abonament de tres dies, negra pel de dos i verda pel d’un. Amb tot a punt estem llestos. Abans d’entrar, però, cal creuar com una cortina blava. Una mena de porta cap a un nou món, el musical.

Ven’nus gran protagonista

A primera vista l’espai és ampli. Amb uns primers passos observem la zona de les barres, les foodtrukcs i un espai de chill-out. A la nostra dreta hi ha l’escenari Club, una mena de carpa amb música tecno. En diagonal hi ha l’escenari Yeearphone i al final de tot hi trobem l’espai principal. Allà arrenca l’actuació de Ven’nus (Valèria Saurí). Al ritme del seu pop electrònic modern i amb lletres intimistes la jove sabadellenca es posa ràpidament el públic a la butxaca. Acompanyada de piano elèctric i autotune presenta el seu nou treball ‘Bocaterrosa‘ (Halley Records), juntament amb altres dels seus temes més coneguts com ‘Vinya del Mar’ i Cabells Mullats. El públic l’aclama, ella els torna l’afecte. Està actuant a ‘casa’ i la seva emoció així com il·lusió es perceben a l’ambient.

A continuació és el torn de Pol Batlle, acompanyat de Rita Payés. Amb un estil tranquil i desenfadat que contagia el públic. Cervesa en mà la majoria observen el concert asseguts, els més animats ballen i comenten la jugada. Cap al final de l’actuació és quan Batlle trepitja l’accelerador. Moment en que aprofita un dels seus temes per reivindicar la cultura i la sanitat pública, tot fent crítica a l’estat espanyol a ritme de flamenc.

El capvespre de Jimena Amarillo i HVOB

Tot i unes quantes gotes amenaçadores el cel aguanta i arriba la posta de sol. Els focus comencen a engegar-se al Yeearphone. És l’hora de Jimena Amarillo. Amb un estil indie-lesbian-pop, com bé s’autodefineix, la valenciana atrau el públic des del primer moment. Hi conversa, se’l fa seu. Una actuació ben interactiva en la que presenta el seu nou disc ‘La pena no es cómoda’. Cançons sentimentals, d’altres més alegres i alguna amb acompanyament de violí per fer gaudir als oients.

Més endavant arriba HVOB (live) a l’escenari principal. El duo austríac format per Anna Müller i Paul Wallner presenten una potent sessió d’electrònica amb tocs de piano que es combinen amb la suau i melòdica veu de la cantant. Una bona dos d’energia que serveix per a preparar els concerts de més entrada a la nit.

Tot en una segona jornada en la qual també han actuat Mainline Magic Orchestra a l’escenari principal; La Paloma, Biznaga i Rocío Saiz (dj set) al Yeearphone i Chica Acosta, Karne Kulture, Pépe i Lucient b2b Baldman al Club.