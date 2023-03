Ven’nus brilla en la seva estrena a la Cava Urpí

La cantautora sabadellenca Ven’nus (Valèria Saurí) s’ha estrenat aquest dissabte nit a Sabadell. La jove sabadellenca ho ha fet a la Cava Urpí, on ha pogut presentar el seu nou treball ‘Bocaterrosa‘ (Halley Records), el seu primer àlbum de llarga durada. Amb lletres intimistes i un pop electrònic modern, l’espectacle ha estat una barreja d’emoció i proximitat en un ambient molt íntim.

Amb una veu fina i melòdica, acompanyada de piano elèctric, a càrrec de Martí Costa, i autotune, Ven’nus ha presentat un concert ple de lírica amb tocs de pop electrònic i folk. Un cant apassionat a la natura, però també a temes quotidians que preocupen al jovent com per exemple el desamor. La proximitat amb el públic, amb qui en tot moment ha interactuat preguntant si estaven a gust, ha generat un gran clímax d’unió. A la cita s’ha cantat temes com ‘Llençols’, “després de fer una enquesta per Instagram ens vau dir que era la vostra preferida (als fans) així que no ens podíem oblidar de tocar-la avui”, ha expressat.

Un dels altres temes que ha sonat ha estat ‘Melic’. Composició que va crear juntament amb Ferran Palau. “En Ferran és una de les meves grans influències musicals, així que estic molt contenta i orgullosa del que hem produït plegats”, ha confessat. Així doncs, l’actuació ha barrejat temes propis de Ven’nus i també col·laboracions recents com és el cas d’Una sola paraula’, on acompanya a Figa Flawas. Fins i tot també ha dedicat un moment als ‘Manel’. “Són un referent per la nostra generació”, ha assegurat fent referència al grup. La peça escollida ha estat ‘Ens en sortim’ i al final d’aquesta Saurí ha confessat estar “molt emocionada”.

La nota final a la seva brillant i primera actuació a Sabadell l’ha posat amb ‘Vinya del mar’. Moment en el qual s’ha endut una gran i merescuda ovació.