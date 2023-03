Ven’nus espanta dimonis amb ‘Bocaterrosa’: “És un disc de contrapunts”

Entre la pila de tòpics de pa sucat amb oli que ens tempten els periodistes culturals, sobretot quan escrivim en pilot automàtic, un clàssic és dir que algú ha publicat “el seu treball més madur”. Que llanci la primera pedra qui no hagi tractat mai un artista com si fos un tomàquet.

Ven’nus acaba de publicar Bocaterrosa (Halley Records), el seu primer àlbum de llarga durada, en què col·laboren artistes de la talla de Ferran Palau, Meritxell Neddermann o els conciutadans Flashy Ice Cream. Un disc difícil d’etiquetar –una altra obsessió del gremi, classificar-ho tot– en què la seva veu, dolçament embolcallada per sintetitzadors i melodies electròniques, es balanceja entre la melancolia sensible i la fermesa.

“Escoltem tantes coses diferents, estem receptius a tanta varietat a les nostres playlists, que és molt difícil etiquetar la nostra música”, comenta la jove cantant de 22 anys, Ven’nus, l’àlies de Valèria N. Saurí. “És guai que hi hagi varietat, estar obert a col·laborar”, afegeix.

Erigida en una veu centennial, la cantant sabadellenca de 22 anys canalitza a l’àlbum un estat anímic generacional. “Feia bastant temps que no em cuidava. Tenia molt malestar. El disc va ser una manera de detectar els problemes i alliberar-me de possibles toxicitats, trobar-ne una solució”.

Ven’nus posa nom als seus dimonis, que són els de tants altres joves: “L’individualisme, la superficialitat, la immediatesa, la manca de cures…”. Les cançons, però, no condensen el mal moment, sinó aquell ‘prou’ per capgirar la situació, el nou punt de partida.

Per això, l’ha batejat així: “En posició ‘bocaterrosa’ estàs a terra, però és un espai zero on tot pot anar cap amunt. És un estat d’ànim”. És per això que el treball inclou temes pausats que evolucionen fins a l’esclat final. Com Diable, el tema més eufòric, més festiu, més urbà. “És un disc ple de contrapunts, de contrastos”.

Per definir tot aquest procés creatiu i reflexiu, introspectiu, la temptació és aquí. És el més madur que ha fet Ven’nus? La jove, ràpida de reflexos, ben treballada interiorment, s’espolsa el tòpic: “El més madur sempre és el pròxim àlbum”.

Ven’nus en concert

La presentació del nou disc , Bocaterrosa, serà el proper 16 de març a la sala La Nau de Barcelona. La producció està feta a mitges entre la mateixa Valèria N. Saurí i André Nascimbeni a l’Estudi D9, i també per Vernat i Xicu.

A Sabadell, hi ha dues dates per a veure la cantautora en directe. Primer, a la CavaUrpí, el 25 de març, a les 21h, amb entrades des de 8 euros. I per altra banda, a l’Embassa’t, que se celebrarà a l’Amfiteatre del Parc de Catalunya, el 19 i 20 de maig. També és un dels noms confirmats del cartell del festival Vida 2023, que tindrà lloc el cap de setmana del 29 de juny a l’1 de juliol a Vilanova i la Geltrú.