El corredor verd entre Can Feu i el Centre passa el tall de la Generalitat

La creació d’un corredor verd que uneixi Can Feu i el Centre continua superant etapes d’un procediment administratiu que és molt llarg. En un primer bloc d’actuacions s’ha de configurar el planejament, i aquest punt està a punt d’arribar al final. Recentment, la Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de la Generalitat de Catalunya ha aprovat definitivament el planejament amb esmenes, i si no en el primer, s’haurà d’aprovar el text refós (el que sorgeix que s’afegeixen les esmenes a l’original) en un dels primers plens del pròxim mandat. Un cop s’hagi fet aquesta aprovació es podrà iniciar la gestió urbanística, que també demanarà igualment temps.

Serà aquí quan l’Ajuntament preveu iniciar els tràmits per enderrocar dos immobles no residencials que estan afectats des que es va donar llum verda al pla general del 1993. Aquests edificis “s’haurien de compensar econòmicament” als seus propietaris, indiquen fonts municipals. Aquesta és una de les qüestions delicades que s’haurà de definir en els pròxims passos que es duran a terme sobre aquest projecte.

Quin recorregut es preveu?

La previsió és que el futur corredor verd enllaci Can Feu amb el centre de la ciutat. El recorregut hauria de començar al parc de Can Feu, allà on hi ha la Torre d’en Feu, de titularitat municipal des del 2018. Seguiria pel passeig sorgit del soterrament dels FGC, i la plaça de Jean Piaget seria la ròtula per enllaçar cap al centre, a través d’un pas per la fàbrica Germans Camps i la connexió amb el passatge de Clavé. Allà hi hauria un nou eix per a vianants, amb trànsit restringit als veïns, fins a arribar a l’alçada de l’escola Nostra Llar –a la cruïlla amb el carrer Calderón–.

El calendari es preveu llarg i no està definit a l’espera d’anar superant els diferents tràmits urbanístics.

Què es vol fer al passeig sorgit del soterrament?

La Plataforma Soterrament FGC Ara va presentar el passat mes de novembre al Centre Cívic de Gràcia la proposta guanyadora del concurs d’urbanització de l’espai que hi ha entre el passeig de Can Feu i la carretera de Molins de Rei. Principalment, les idees clau del projecte es basen en el fet que sigui un espai pacificat en què només passin els veïns, vehicles d’emergències i serveis, estant la vorera i la calçada al mateix nivell, és a dir, en plataforma única. També es preveu que hi hagi un nombre considerable d’arbres i s’elimini la passera que és a tocar de la rambla d’Ibèria.