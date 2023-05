El Marroc desperta l’interès d’empresaris de Sabadell

Segons dades del darrer informe d’Acció sobre el Marroc, del passat 2022, prop de 2.000 empreses catalanes van exportar amb regularitat al país africà. Entre aquestes, Gabarró Hermanos, Fluidra, Holistex Group o Grup Xaluca, amb una forta presència sobre el territori –set hotels–, qui d’una manera o una altra tenen part de l’activitat econòmica es produeix en territori marroquí.

La seva proximitat amb Europa, per alguns la porta d’entrada al continent europeu, i per altres l’obertura de nous mercats a l’Àfrica subsahariana, així com la seva creixent aposta pel turisme i per disposar de molta mà d’obra, ha fet que aquest país tingui un interès creixent per empresaris de la ciutat. “S’han organitzat per captar inversions i han sabut vendre el que tenen. L’acord que han fet amb els Estats Units, el suport dels Emirats Àrabs i l’Aràbia Saudita en l’àmbit financer, fa que estiguin creixent moltíssim, i mai es pot tancar la porta de cara al futur”, apunta Ramón Gabarró, director general de Gabarró Hermanos, empresa que no descarta establir lligams amb països de l’Àfrica subsahariana, com Costa d’Ivori.

En l’àmbit tèxtil, també és un territori interessant, i més tenint en compte que per al país africà el sector tèxtil ha estat un sector estratègic, amb mà d’obra qualificada i a uns costos molt competitius, propiciant el nearshoring, de l’Àsia al Marroc, amb l’objectiu de reduir temps i costos. “La sostenibilitat també passa per la proximitat, i per l’eco footprint és molt important. En l’àmbit professional estan fent les coses bé, amb molta gent formada a Europa o amb concepte europeu. I això és clau perquè pot ser una palanca molt important”, apunta Xavi Bombardó, director general de Holistex Group, mentre afegeix que “el món està molt canviant i no pots tancar cap porta, al contrari, has d’escoltar i estar atent perquè la geopolítica canvia i has d’estar ben posicionat”.

L’interès és recíproc –empreses volen establir lligams comercials i el país en créixer– i prova d’això és que ahir dilluns, una delegació de Marrakech Invest va reunir-se amb diversos empresaris a la Cambra de Comerç. “Ara el Marroc és diferent amb la nova política del Rei. Ara des del govern s’està ajudant als inversors perquè vinguin al país, no només en el turisme, sinó també en l’àmbit automobilístic, formatiu o en l’agricultura”, defensa Toufik Ettaiek, de l’empresa sabadellenca Grup Xaluca.