Ciutadans demana tenir un Ajuntament bilingüe: “S’ha de reflectir la realitat del carrer”

El candidat Joan Garcia ha explicat que “volem que totes les comunicacions de l’Ajuntament de Sabadell siguin bilingües, reflectint la realitat del carrer, ja que per exemple totes les declaracions institucionals de l’alcaldessa són exclusivament en català”. Així mateix, Garcia ha afegit que aquest bilingüisme s’ha d’aplicar a la cultura i altres àmbits de la ciutat, donant suport des de la ciutat als creadors de cultura en ambdós idiomes. El candidat del partit taronja, també ha volgut afegir que la proposta de Ciutadans Sabadell va més enllà del bilingüisme i s’acosta al trilingüisme, volent incorporar també l’anglès en la mesura del possible. Ciutadans Sabadell porta també al programa electoral retirar les subvencions a totes aquelles entitats que no respectin la pluralitat lingüística de Sabadell com la Plataforma per la Llengua o Omnium Cultural.

El diputat per Barcelona al Congrés Jose María Espejo ha volgut mostrar el seu suport a Joan Garcia ia la candidatura de Ciutadans Sabadell i ha apuntat que “Catalunya és una societat bilingüe, una de les nostres banderes sempre ha estat traslladar a les institucions tot allò que és normal al carrer, i el bilingüisme ho és”. També ha afegit que “volem que els fills dels ciutadans de Catalunya puguin estudiar en català, castellà i anglès, ja que això els enriquirà també de cara al seu futur professional”.