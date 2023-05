Farrés confirma que l’estudi informatiu de l’estació de Can Llong es licitarà a l’estiu

L’alcaldessa de Sabadell i candidata del PSC a les eleccions municipals, Marta Farrés, ha anunciat que el govern central ha confirmat que aquest estiu es licitarà l’estudi informatiu de l’estació de tren de Rodalies a Can Llong, tal com va anunciar fa una setmana en una entrevista a Diari de Sabadell. És un primer pas, després caldrà elaborar el projecte i licitar i adjudicar les obres.

“Hem demostrat que des de l’Ajuntament podem incidir en el govern d’Espanya perquè faci passos concrets cap a la nova estació”, ha refermat Farrés. “Volem un suport massiu per poder continuar lluitant per projectes com aquest”, ha afegit, sobre les eleccions del 28 de maig.

Per altra banda, ha anunciat que, després de reunir-se amb veïns del barri de Can Llong, el seu compromís per a remodelar el parc d’Odessa amb nous jocs infantils, la millora de l’espai per jugar a petanca, més arbres i renovació de l’enllumenat.