Guanyem el Sabadell de la gent

[Gabriel Fernàndez, alcaldable d’Esquerra Republicana]

Hi ha trens que només passen una vegada a la vida. O hi puges aquella única vegada o difícilment tornaran a passar. Demà diumenge, 28 de maig, és una d’aquestes vegades: tens –tenim– l’oportunitat única de fer història, de canviar el rumb de Sabadell. L’oportunitat que la gent com tu i com jo, la gent corrent, n’agafem el timó, i que els de sempre facin un pas al costat i deixin de governar la ciutat.

L’oportunitat de tenir un alcalde i un govern municipal que s’assemblin a l’àmplia majoria dels sabadellencs, que tornin la ciutat a la gent i que n’acordin un projecte compartit. L’oportunitat de tornar a posar l’administració més propera al costat de cada veí, al servei de tots els barris; sí, sí: del teu, també. L’oportunitat que l’Ajuntament es preocupi dels nostres problemes reals i ens millori la vida de debò.

Vull que en aquesta ciutat ser nen no sigui un problema, que ser jove no sigui sospitós i que envellir no sigui una condemna. Vull que Sabadell torni a ser una capital puntera al nostre país. I això ho farem si diumenge ens fas confiança perquè som la clara alternativa per liderar el govern municipal.

Amb el suport i l’apadrinament de la presidenta Carme Forcadell, hem construït un front ampli d’esquerra sobiranista, una llista de ciutat que aplega persones de referència als seus sectors i barris, amb coneixements i experiència contrastats, procedents de tradicions polítiques molt diverses, aplegades sota les sigles d’ERC i d’EUiA. El nostre equip per representar i governar Sabadell és, sens dubte, el que més s’hi assembla. El més plural, el més transversal, el més preparat. Un equip per governar.

Per això, convido tota la bona gent que ja heu confiat en nosaltres —i, també, els qui encara no ens heu votat mai; a vosaltres, també— a donar-nos suport per encapçalar la transformació que la ciutat necessita com l’aire que respira. No et demano que canviïs, no et demano que deixis de ser com ets, de pensar com penses, de votar qui votes en altres eleccions; només et demano que em donis l’oportunitat de canviar Sabadell amb un gest molt senzill: el teu vot. Que, com diu la meva mare, me’l prestis.

El tren s’acosta. No podem continuar marxa enrere i no tenim tot el temps del món. Cal actuar i cal fer-ho ara. És urgent. En aquestes eleccions, ens juguem guanyar la ciutat per a la seva propietària legítima —la gent—, o bé perdre’n l’oportunitat de recuperar-la per a tothom. Guanyem plegats el Sabadell de la gent: la ciutat propera, seductora i amb futur que necessitem i que ens mereixem. Pugem al tren.

Diumenge, tu decideixes. Estic convençut que la història, l’èpica i la gent ens han vingut a buscar, i que no els fallarem. Amb el teu suport, no tinguis cap dubte que serà possible. Que farem història plegats.

Tenim projecte i visió de ciutat. Tenim equip, amb persones preparades i honestes. I jo em comprometo a deixar-me la pell per transformar la ciutat que m’estimo amb passió, a governar per a tothom, a ser l’alcalde de la gent. Demà diumenge, fem-ho.