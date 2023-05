Som la garantia perquè Sabadell continuï funcionant

[Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell i candidata a l’alcaldia pel PSC]

Demà tenim l’oportunitat de decidir com volem que sigui el Sabadell del futur. Si volem el Sabadell enfadat i trist que teníem fa quatre anys, que no funcionava, que no va aconseguir atreure cap gran empresa i que no va iniciar cap projecte estratègic. O si volem que Sabadell continuï en marxa, que sigui la ciutat capdavantera que és ara. Una ciutat més neta, més segura, amb més il·luminació. En la qual hem invertit a tots els barris, al nord, al sud, a l’est, a l’oest i al centre. On hem demostrat que es pot fer més habitatge públic, plantar més arbres, tenir els carrers més bonics, viure en una ciutat més alegre. On hem tirat endavant projectes estratègics com el Hub de l’Aeroport, amb empreses que fan nanosatèl·lits i amb la primera escola de controladors, i fer del Taulí un hospital encara millor amb la inversió més gran de la història.

Una ciutat que ha estat reconeguda com la més neta de Catalunya per un estudi de l’Organització de Consumidors i Usuaris. I que té un dels vint ajuntaments de l’Estat amb gestió municipal excel·lent, segons el grup d’experts de l’Institut Coordenades de Governança i Economia Aplicada (ICGEA). Mai havíem assolit aquests nivells de reconeixement a la bona gestió de la ciutat, ni mai havíem tingut milers i milers de persones que ens visiten per admirar el nostre Nadal. Per això ara, com mai, sentim l’orgull de ser de Sabadell.

El meu equip i jo som la garantia que Sabadell continuï tirant endavant. Perquè en tenim ganes, perquè tenim gent, perquè tenim projectes i perquè tenim propostes.

Us proposem construir més de 800 pisos públics per facilitar l’accés a l’habitatge, una part destinada a la gent gran, que tant ha lluitat per la ciutat. I mantindrem les vacances per als més grans de 65 anys, que hem recuperat després d’anys sense tenir-les. I tindrem la primera residència pública de la ciutat.

També tenim projectes per millorar la mobilitat viària i ferroviària, amb una nova estació de Rodalies a Can Llong i amb la construcció de la ronda Nord, que permeti eliminar la circulació de més de 40.000 cotxes diaris de la ciutat. Volem una ciutat més sostenible, per això hem plantat més de 4.000 arbres en quatre anys i continuarem plantant-ne més, fins a arribar als 50.000.

Estem decidits que el Taulí continuï creixent per donar més bon servei sanitari, i per això treballem perquè l’antiga Caserna es destini a les consultes externes en un edifici nou. Convertirem l’Artèxtil en la seu de l’Escola d’Infermeria. I volem més oportunitats per als nostres joves, per això hem posat a lloguer sòl industrial municipal. Volem atreure més empreses per fer créixer encara més el nombre de treballadors de la ciutat, el més alt de la història.

I volem fer que Sabadell sigui bonic per Nadal i tot l’any, perquè això també és important. Per fer-ho, necessitem una victòria que deixi clar que us agrada com és el Sabadell que hem fet aquests quatre anys. Per això us demano que aquest diumenge ens voteu i, plegats, portem Sabadell més lluny.