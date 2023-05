Consulta el programa de la festa major de Sol i Padrís 2023

Sol i Padrís recupera les havaneres per la seva Festa Major i els focs artificials que van haver de suspendre l’any passat per l’elevat risc d’incendi. Però perd la tradicional festa de l’escuma per la sequera. El barri es vesteix de gala aquest cap de setmana per viure un programa amb més d’una trentena de propostes i activitats diverses per a tots els públics. Isabel Gallardo i Quique Peidro són dos dels organitzadors de la Festa Major.

I ho fan per la voluntat de fer barri i en honor a Ramon Fernández, l’antic president de comerciants de Sol i Padrís que s’encarregava any rere any a organitzar la jornada festiva i que va morir l’any passat a causa de la Covid. “No podíem deixar que la festa morís amb ell, després de tants anys dedicant-s’hi. Va plantar la llavor i nosaltres continuem cuidant el que ell va deixar”, exposa Peidro, que fa uns 30 anys que ha estat vinculat a les festes del seu barri.

Tant ell com la Isabel gaudeixen veient gaudir els seus veïns: “La major recompensa i gratitud és veure que fem quelcom pel barri, que treballem pel veïnat i que ells gaudeixen. És una satisfacció personal”, coincideixen. Per ells, precisament la gent del barri és el que el fa ric i amb ànima. A més, presumeixen de tenir un eix comercial potent que encara resisteix i uns serveis de proximitat molt arrelats a Sol i Padrís.

“És un barri major, i és meravellós poder saludar-te i regalar-te un somriure. Entre els veïns hi ha molta afecció”, expliquen. I la festa és un honor a tots ells. Després de tants anys, tenen anècdotes de tota mena per recordar: des de l’olla de xocolata desfeta que va caure a terra dempeus, desafiant la llei de Murphy, fins a la vegada que un camió va endur-se per davant el cablejat de l’orquestra, i tot plegat es va endarrerir.

Els ‘musts’ de la festa

La botifarrada és l’acte que més persones aglutina any rere any. En aquesta edició, s’hi han unit més de 800 persones. “Els qui fan la barbacoa, acaben amb els canells destrossats de girar les botifarres”, expliquen. També la música és molt ben rebuda. L’orquestra de divendres és una de les propostes més benvingudes. Però n’hi ha d’altres: la barbacoa motera en honor a Èric Otero, les activitats infantils o el castell de focs, entre d’altres.