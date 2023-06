El Fresc Festival ja ha exhaurit un 45% de les entrades

El grup Blaumut ha exhaurit les entrades per al concert de cloenda del Fresc, el 13 de juliol. És el primer dels 17 espectacles del festival pel qual ja no queden localitats. La formació passarà per Sabadell amb Blaumut 10, una gira per commemorar el desè aniversari de la publicació del seu primer disc, El turista. Serà una actuació pensada per al públic més fidel, amb un repertori de les cançons més conegudes.

Un mes després d’anunciar el cartell, el Fresc ja ha venut un 45% de les entrades disponibles. En algun espectacle, a més, s’ha hagut d’ampliar l’aforament per poder encabir la demanda. És el cas de Mític, el monòleg que Magí Garcia Modgi oferirà el 7 de juliol (21.30h). En un principi, estava previst que la proposta es presentés a l’espai Off Fresc, situat a la terrassa del Cafè dels Jardinets, però la demanda de localitats ha fet que es traslladi a l’Amfiteatre, doblant la seva capacitat. El trasllat no afectarà el format de cafè-teatre previst, de forma que el públic el podrà seguir gaudint amb una consumició inclosa en el preu de l’entrada.

Quan falta pràcticament un mes per a l’inici del festival, el 25 de juny, altres propostes del cartell estan també a punt d’exhaurir entrades, com el Lazarillo de Tormes que Rafael Álvarez El Brujo portarà als Jardinets de l’Espai Cultura Sabadell, el 2 de juliol (21.30h) i que ja supera el 80% de l’aforament.

A les primeres posicions del rànquing de venda d’entrades del Fresc hi ha també les obres de teatre El tigre, amb Mercè Martínez i David Olivares (25 de juny, 21.30h); Les bones intencions, amb Míriam Iscla i Joan Negrié (27 de juny, 21.30h); o M’esperaràs, de la companyia sabadellenca Estrena Morena (10 de juliol, 21.30h). I concerts com el de Judit Neddermann (26 de juny, 21h) o el de la soprano Montserrat Martí (5 de juliol, 21h), que oferirà un recital d’òpera i sarsuela en format candlelight, és a dir, en un escenari il·luminat només per la llum de 250 espelmes led.

L’edició passada va tancar amb 2.500 espectadors i un 80% d’ocupació, unes xifres que el festival espera superar. Tanmateix, la proposta prioritza els formats íntims, que escurcen la distància que sent el públic respecte a l’artista.

Altres propostes que passaran aquest estiu pel Fresc són la divertida obra Agència matrimonial 7 d’amor, amb la sabadellenca Maria Eugènia Casanova (6 de juliol, 21.30h) ; i L’abdicació, d’Albert de la Torre, amb Xavier Ruano (9 de juliol, 21.30h).

Alguns dels concerts més esperats de la programació són el de Joan Miquel Oliver (4 de juliol, 21h) i el de Quico Pi de la Serra, que presentarà Cançons de combat (26 de juny, 21h).