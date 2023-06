Les notícies més destacades d’aquest dijous 1 de juny del 2023 a Sabadell

La ciutat gira full al calendari. Entrem al mes de juny repassant els darrers ecos electorals a Sabadell. Les eleccions municipals van deixar un clar vencedor: el PSC de Marta Farrés, que va guanyar amb majoria absoluta. L’alcaldessa continuarà quatre anys més gràcies al suport del 46,1% dels sabadellencs que van acudir a les urnes. El suport als socialistes, com el de la resta de partits, no va ser igual a tota la ciutat.

En aquests mapes interactius, pots consultar els resultats de les eleccions, carrer per carrer, partit a partit, i comprova les diferències entre el sentit de vot i la participació entre els barris de la ciutat.

La Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) fixa que 20 dies després de celebrar-se les eleccions municipals s’han de constituir els ajuntaments de l’Estat. Això vol dir que el 17 de juny s’han de celebrar els plens d’investidura. A Sabadell el desenllaç ja el coneixem: Marta Farrés serà reelegida alcaldessa. Però, després dels resultats a les urnes hi haurà regidors que no seguiran a la sala de plens.

Els Mossos d’Esquadra estan investigant la mort d’un noi que va ser trobat dimecres de la setmana passada a la nit ferit a la plaça d’Espanya de Sabadell. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) es va desplaçar fins a l’indret per atendre l’home, que es trobava estès a terra. Minuts després, va ser traslladat fins a l’hospital Parc Taulí.

Amb només 33 anys, Miki Lladó ha superat amb nota la seva primera gran experiència en una banqueta professional. No és cap títol ni cap ascens, però la permanència del Centre d’Esports aquesta temporada era un repte majúscul. Veient la classificació final -desè amb 50 punts- fins i tot es podria dir que ho ha aconseguit amb certa comoditat. La realitat, però, ha estat ben diferent.

Sol i Padrís recupera les havaneres per la seva Festa Major i els focs artificials que van haver de suspendre l’any passat per l’elevat risc d’incendi. Però perd la tradicional festa de l’escuma per la sequera. El barri es vesteix de gala aquest cap de setmana per viure un programa amb més d’una trentena de propostes i activitats diverses per a tots els públics. Isabel Gallardo i Quique Peidro són dos dels organitzadors de la Festa Major.