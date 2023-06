El periodista i escriptor Xavier Graset presenta el llibre La pausa dels dies al casal Pere Quart, aquest dissabte, 3 de juny, a les 19h. Es tracta d’un dietari que recull “les petites històries del dia a dia” del presentador del programa Més 324: “Aquí trobareu terra, oliveres i avellaners, i aquí trobareu cuina, carxofes i bacallà, escarola i fideus, hi trobareu festes, Carnaval i el cicle de Nadal, i la Mare de Déu d’Agost, hi trobareu teatre i més lectures, hi trobareu calendari, hi trobareu allò que ens ha fet créixer, i com ha anat canviant tot plegat, i compto que, en certa mesura, també us hi trobareu vosaltres”.

Graset proposa a través de La pausa del dies “degustar i viure d’una vida pausada”, fer reflexionar sobre “el cicle dels dies”. L’acte s’emmarca en el projecte ‘Oliver i Companyia’ de Sabadell Capital Cultura Catalana 2024. L’entrada és lliure i l’aforament limitat.