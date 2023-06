Un Zeus que vol ser mortal, una Wendy molt familiar

Un Zeus que vol ser mortal, una Campaneta Wendy que es debat entre el País de Mai Més o la família, un usuari de Tinder que encaixa amb una noia que només es fica al llit amb lectors… Les venjances, la mort i l’amor amaren les vuit històries rocambolesques de Relats Mortals, l’obra que la companyia Lluís Teatre va estrenar divendres a la CavaUrpí, on repetirà dissabte (21h) i diumenge (18h). Dirigida per Marc Lorenzo, està basada en contes del dramaturg Tom Colomer i compta amb Lluís Saus, Sílvia Leiva i Marc Pont com a actors.

És una obra plena de tensió existencialista, però divertida. I amb la bandera de l’humor negre té la intenció de fer reflexionar. El petit escenari de la CavaUrpí juga amb una il·luminació ombrívola, dissenyada per l’escenògraf i arquitecte Cesc Bonsfills com un codi més del llenguatge teatral: “Té una estètica tarantiniana-teatral, molt poètica”, comenta el director, Marc Lorenzo. A cada història, li correspon un color diferent. Es creen imatges simples, quadres que contraposen la càrrega reflexiva de l’obra.

“Els espectadors coneixeran personatges dotats d’epicitat, d’heroisme. N’hi ha que tenen una premonició de què els passarà i altres que recorden una vida anterior”, avança el director sabadellenc. Són històries recargolades”, reconeix. Per exemple, hi ha una divinitat que es queixa de les costures del seu paper: “Jo creo tot això… I a sobre es queixen!”, dirà.

Tom Colomer va escriure els relats sota el títol V Raptes i VII Conjectures, pensats per ser publicats com a recull. Lluís Saus se’n va meravellar i va insistir-li que volia convertir-los en una peça teatral.

L’autor, que ara mateix es troba a Roma estudiant, va confiar plenament en Saus i Lorenzo: “Vaig escriure els contes per ser llegits. I és la primera vegada que no estic íntimament a sobre d’un text meu. Però estic molt emocionat. No tinc cap dubte que faran que llueixin”, comenta convençut Tom Colomer.