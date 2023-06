Hem entès el missatge

[Gabriel Fernàndez Alcaldable i portaveu d’Esquerra Republicana]

Escric aquest article uns dies després de saber, com tots, els resultats de les eleccions municipals de diumenge, païdes les primeres emocions, conscient que no hi vam assolir ni els resultats que volíem ni cap dels que podíem haver previst. Toca reconèixer-ne els guanyadors i donar- los l’enhorabona, tal com vaig fer personalment a l’alcaldessa la mateixa nit electoral, i assumir, doncs, la nova situació política que tindrem el pròxim mandat a la ciutat, a partir del dia 17 de juny.

Lògicament, aquesta setmana hem tingut trobades d’avaluació i de balanç, tant amb l’executiva local d’ERC Sabadell com amb l’extens i divers equip de persones que han liderat les diferents accions i activitats durant la precampanya i la campanya: el nostre compromís es manté, la nostra confiança i la nostra il·lusió per avançar cap al Sabadell que somniem estan intactes, i ens emociona el repte de continuar treballant per a la nostra gent i per fer realitat el nostre projecte. Jo hi seré. Toca arremangar-se. Amb tota la humilitat del món, però amb les conviccions fermes, amb el cap ben alt i amb la mirada fixada en l’objectiu: una ciutat republicana i per a tothom. El Sabadell de la gent.

Vull, també, donar gràcies, de tot cor, a tothom que ha treballat en la campanya i, molt especialment, als 8.588 sabadellencs que ens heu fet confiança per continuar treballant al servei de tothom com a segona força política de la ciutat. Ha estat un privilegi, un honor, una responsabilitat i una experiència preciosa haver viscut aquestes eleccions, per primera vegada a la meva vida, com a candidat a l’alcaldia de Sabadell. Però no em vull quedar, només, amb aquesta part de l’anàlisi.

Els problemes i les situacions complicades se superen prenent-ne consciència, analitzant-les amb rigor i honestedat, i actuant per fer-hi front i superar-les. Per tant, valoro, com molta altra gent, I després d’analitzar els resultats obtinguts per la nostra formació, que aquests no són bons i que són conseqü.ncia, en bona part i de manera determinant, d’un fet del tot inesperat, no previst per ningú en cap enquesta o estudi d’opinió, i no vinculat directament ni a la feina que hem fet a la ciutat ni a la campanya que hi hem desenvolupat. Una mena de tsunami (una alta abstenció concentrada en el votant independentista) que ens ha passat per sobre, literalment. Que ha fet caure el suport d’Esquerra Republicana de Catalunya en més de 300.000 vots al principat. En el cas de les cinc grans ciutats més poblades, el suport ha quedat en una forquilla amb el màxim del 12,77% de l’Hospitalet i el mínim del 7,37% de Terrassa, en la qual Sabadell ocupa el tercer lloc amb un 11,04%, superat, molt lleugerament, per l’11,22% de Barcelona.

Evidentment, no són resultats per estar-ne contents ni de bon tros, però sí que ajuden a avaluar i objectivar millor la situació i l’acció del partit a la ciutat. Us puc assegurar que tant jo com Esquerra Republicana Sabadell hem rebut i hem escoltat el missatge amb atenció, amb humilitat i amb autocrítica. Us puc assegurar que l’analitzarem. I us puc assegurar que farem tot el que sigui a les nostres mans per encertar amb aquesta anàlisi i per emprendre i traslladar als àmbits corresponents les accions i les correccions que ens permetin recuperar, al més aviat possible, la confiança de tots els qui ens l’heu dipositat fins ara, i guanyar-nos la confiança dels qui encara no ens l’heu donat, tant a Sabadell com al país sencer.

Continuem endavant com sempre, com en tantes altres ocasions a la nostra història. Continuem treballant pel bé col·lectiu de tots els sabadellencs i de totes les sabadellenques amb actitud de servei, de diàleg, de proposta i d’entrega total a la gent, “fins que la dignitat es faci costum” per a tothom a Sabadell i al conjunt dels Països Catalans. Continuem!