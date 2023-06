Antonio Bullido (Obramat): “La nostra idea és fer compatible els magatzems de Sabadell i Sant Quirze”

Aquesta setmana, l’empresa de distribució de materials per a la construcció i la reforma, Obramat, ha obert el seu primer magatzem a la ciutat, i el seu segon en un radi de cinc quilòmetres –Sant Quirze del Vallès–. Un cop establerts a la ciutat, amb més de 150 treballadors, un centenar dels quals de nova contractació, l’empresa confia a atraure clients de Barcelona.

La meitat dels magatzems d’Obramat estan situats al Vallès Occidental? Des de fa molt temps, Sabadell ha estat un objectiu per al nostre pla de desenvolupament. És un dels municipis més emblemàtics de la zona de Barcelona, pel seu desenvolupament urbanístic, comercial i industrial. I si això ho lliguem amb les infraestructures i els seus enllaços, fa que sigui molt compatible amb el nostre negoci.

Sabadell volia dir Sant Pau de Riu-sec? En concret, aquest entorn és privilegiat i estem als voltants d’un centre comercial, que és referència a tota la comarca. Així mateix, estem a un nus de comunicacions a peu de la C-58, amb un accés molt privilegiat des de la carretera de Bellaterra, i això afavoreix la rapidesa per accedir a les nostres instal·lacions. Tenim un client sensible, que vol fer compres ràpides.

El nou magatzem, s’ha fet, també, per mirar cap a Barcelona? La nostra àrea d’influència, amb magatzems a Terrassa i Sant Quirze, s’estendrà a més de mitja hora, en direcció Barcelona, passant per poblacions com Cerdanyola del Vallès o Sant Cugat del Vallès. Estem convençuts que tocarem Barcelona.

Quins són els objectius a mitjà i llarg termini? Les expectatives són molt altes, i ara com ara, només puc dir dades certes, perquè la resta són elucubracions. Hem invertit més de 20 milions d’euros en la construcció d’aquest magatzem i l’estoc supera els 12 milions d’euros en mercaderia. Afortunadament, el client ens ha dipositat la confiança en nosaltres i les previsions són molt optimistes. Hem contractat un centenar de treballadors i tenim la confiança que no ens aturarem aquí. Volem continuar ampliant el nombre de nous llocs de treball aquí a Sabadell.

Amb aquest moviment, Obramat mantindrà la presència a Sant Quirze? La nostra intenció és veure com són de compatibles els dos magatzems. Per la proximitat ens trobem a menys de cinc minuts, però sabem que el client professional es desplaça molt, no li estàvem donant el millor servei. La nostra idea és fer-ho compatible, però hem de veure com és l’acollida dels nostres clients i en funció d’això, decidirem. La nostra idea és intentar que els dos magatzems siguin compatibles.