El Festival Lumínic debat l’ús de la intel·ligència artificial en el món de la fotografia

Les imatges fetes amb intel·ligència artificial (IA) són fotografies? Aquest és un debat que recentment ha obert la caixa dels trons en el sector i que el Festival Lumínic de Sant Cugat del Vallès no ha volgut deixar de banda. En aquesta quarta edició hi ha dedicat la mostra col·lectiva ‘Realitats Sintètiques’, on diversos artistes han fet servir la IA per generar imatges completament noves o han utilitzat eines de manipulació digital per alterar la realitat. El certamen, que compta amb una onzena d’exposicions més repartides per la ciutat, va arrencar dissabte amb un mercat fotogràfic al Celler Modernista. Els visitants han pogut comprar instantànies als artistes i participar en taules rodones i activitats familiars.

El codirector del Festival Lumínic, Marc Vidal, ha explicat que en aquesta edició han volgut analitzar “cap a on va la fotografia”. “Ens adonem que, per una banda, estem anant cap a la creació d’imatges amb IA i ens preguntem si realment són fotografia”, ha explicat. “Per altra banda, estem anant cap al treball digital, molta gent parteix d’imatges que posteriorment treballa per refer el seu discurs”, ha resumit tot afegint que també han detectat que “s’està anant cap a la recuperació dels treballs analògics per crear discursos actuals amb tècniques antigues”.

“La creació no hauria de tenir límits”

Vidal defensa que “la creació no hauria de tenir límits” i que “qualsevol construcció d’imatge és possible”. Amb tot, reconeix que potser a les imatges creades a través d’IA els hauríem de “dir d’una altra manera”. “Aquest és el debat que plantegem”, ha resumit.

Entre els artistes que han participat en la mostra col·lectiva ‘Realitats sintètiques’ hi ha el Cristóbal Ascencio. Per ell la intel·ligència artificial “és una eina, com qualsevol eina digital, que permet potenciar el discurs fotogràfic i portar aquest mitjà a nous llocs”. A l’exposició ell ha creat un “llenguatge de programació” per alterar les imatges i “parlar de la natura i de l’impacte ambiental que ocasionem en els paisatges”.

“Ens dona unes oportunitats increïbles de creació”

Qui també veu un filó en la IA és l’Ana Belén Jarrín. Aquesta fotògrafa, que també exposa a la mostra del Centre d’Art Maristany, creu que aquesta eina “ens treu la cotilla i ens deslliga de la realitat que sempre exigeix la fotografia”. A parer seu, “ens dona unes oportunitats enormes de creació”. Les seves instantànies han estat treballades amb “manipulació digital”. “Partint de fotografies de paisatges, he anat superposant capes i pintant-les gràcies a un ordinador”, detalla.

Entre la dotzena de punts de la ciutat que fins al 16 de juliol acullen el Festival Lumínic hi ha la Casa de la Cultura, on s’hi pot veure la mostra ‘Paisatges postnuclears’ d’Aleydis Rispa. Una exposició feta a partir de quimigrames pintats amb revelador fotogràfic que il·lustren un món sense plantes ni animals. “Són paisatges apocalíptics inspirats en la catàstrofe nuclear de Fukushima”, explica l’autora..

El Lumínic “agafa pes”

El codirector del Festival Lumínic, Marc Vidal, creu que en aquesta quarta edició el certamen “agafa molt pes” perquè han aconseguit fer un mercat de fotografia, cosa que els dona l’oportunitat de crear “ambient de festival i de comunitat”. També destaca que enguany han arribat a un conveni amb el col·lectiu de galeristes per oferir propostes de fotografia. Amb tot, creu que el certamen arribarà a la seva esplendor màxima l’any vinent.