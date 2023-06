El pati al carrer que divideix escola i veïns

L’escola Enric Cassasas és la pública més antiga de la ciutat, amb 126 anys d’història. I està ubicada en un edifici protegit d’estil modernista, obra de l’arquitecte sabadellenc Juli Batllevell, al carrer de Llobet, 77 (Centre). Però, tot i tenir aquestes condicions inigualables, l’escola té un problema difícil de resoldre amb el mateix edifici: el pati ha quedat petit per als 240 alumnes que té sumant els d’infantil i primària. La direcció de l’escola i l’Associació de Famílies d’Infants (AFI) del centre insten l’Ajuntament a què reconverteixi una l’antiga fàbrica Capmany, que està a pocs metres de l’escola, i l’aprofiti per donar espai al centre, les entitats del barri i per fer-hi una plaça verda que en horari escolar pugui ser una extensió del pati de l’escola.

La directora del centre educatiu, Diana Font, assegura que “no volem un edifici escolar més gran ni l’exclusivitat de l’espai verd. Plantegem que sigui per l’escola i pel barri fora d’horari lectiu. Que sigui un espai que puguin utilitzar els veïns perquè tenen pocs espais verds; tot són carrerons i placetes de ciment”.

Uns cinc milions d’euros

El principal motiu pel qual aquest projecte no tira endavant és que la fàbrica Capmany i la part de l’interior de l’illa dels carrers Font Nova, Llobet, Les Paus i Creueta que servirien per a aquest projecte són de propietat privada. Uns 3.000 metres quadrats en total. L’Ajuntament ho hauria d’expropiar i, en paral·lel, hi ha una altra cosa a tenir en compte. Tot l’espai, inclosa la fàbrica, està qualificat de plaça, de manera que, tal com va recordar al ple la regidora de Desenvolupament urbà Mar Molina al ple d’octubre del 2022, la qualificació “és contradictòria amb la seva conservació i impediria l’ús com a part de l’escola”.

La fàbrica està protegida només documentalment, de manera que es pot enderrocar sempre que quedi constància de com era. Tot i aquesta situació, la directora de l’escola, Diana Font, creu que requalificar és possible “si hi ha ganes, interès i diners”, ja que se sap que aquesta seria una operació molt cara: uns 5 milions d’euros, segons va apuntar Molina, per les expropiacions i la urbanització de l’espai. Tanmateix, les competències d’educació corresponen a la Generalitat, la qual també hauria de donar el seu vistiplau al projecte.

L’historiador de l’art Blai Carriet, vinculat a l’escola i l’associació de veïns del barri, creu que obtenir aquest espai per ampliar el pati de l’Enric Casassas i les zones verdes del barri seria bo “perquè hi guanyem tots i mantenim un edifici històric”.

Queixes veïnals

Mentre no es resol aquesta qüestió, els carrers de Llobet i de les Paus són part del pati de l’escola, i això genera molèsties als veïns del davant. “Sempre hem tingut bona entesa amb l’escola, però portem una temporada que al davant no s’hi pot viure, lamenta la veïna Maria Concepció Mercè. Guixades, cortines i plantes trencades són alguns exemples. “Només surten mitja hora cada dia. Som conscients de les molèsties i intentem mediar perquè no hem de molestar”, afegeix Diana Font.